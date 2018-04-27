سلسلة {ماذا لَو؟} [العدد الأول]

السلام عليكم رواد لمتنا الكرام

وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وخيرًا

الأطفال هم زينة الحياة الدّنيا ونعمة من المولى عز وجل وعلينا أن نحسن تربيتهم

وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهم أمانات سنسأل عليهم يوما ما أمام الله تعالى

كما أن ما يؤول إليه الإنسان في كبره من شخصية وأفكار وأفعال

هو نتيجة ما تربّى عليه في صغره، لذلك من المهم أن نسلّط الضوء على أساليب

تنشئة هذا الطفل وطرق غرس القيم النبيلة فيه وجعله إبنا بارًا صالحا

لذلك أفتتح اليوم بإذن الله تعالى سلسلة بسيطة بعنوان "ماذا لو؟"

هذه السلسلة هي سلسلة ظريفة وخفيفة وستكون مفيدة في آن واحد

وتُخاطب من خلال أعدادها أعضاء اللمة الكرام سواء كانوا

آباء وأمهات -بما أن السلسلة في قسم تربية الأطفال-

وحتى وإن كانوا عزّابًا وعازبات، فحتى هؤلاء سيكوّنون يوما ما أسرًا

ويكون لهم أطفال يحتاجون لتنشئة سوية وصحيحة

خلال هذه السلسلة سيتم طرح سؤال في كل عدد مسبوقا بعبارة "ماذا لو؟"

ويكون على شكل موقف افتراضي

قد يحدث مع طفلك مستقبلا أو قد سبق وأن حدث فعلا معك كأب وكأم

فكيف كانت ردة فعلك أو كيف ستكون؟ وكيف ستتصرف مع طفلك في تلك الحالة

وماهي النصائح أو الأساليب التي ستتبعها حينها

لكل شخص الحرية في طريقة الرد سواء من رده الشخصي أو من اقتباسات من الانترنت

ففي النهاية هدفنا الإستفادة، كذلك يمكن لكل عضو مناقشة عضو آخر حول فكرته

باقتباس ردّه أو ما شابه

أتمنى أن تروقكم هذه الفكرة وتنال استحسانكم

وأول سؤال لهذا العدد

ماذا لو خرجت لمكان ما واصطحبت معك طفلك ومررتما بمحلّ للألعاب وأبى طفلك مواصلة السير

إلا إذا اشتريت له لعبة من تلك اللعب بغض النظر عن ثمنها وأشتدّ عناده

كيف ستتصرف معه؟