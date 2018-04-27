سلسلة {ماذا لَو؟} [العدد الأول]

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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1,901
العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم رواد لمتنا الكرام
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وخيرًا


ff1f2e590fd7f3440a1482fcc461bc13.jpg



الأطفال هم زينة الحياة الدّنيا ونعمة من المولى عز وجل وعلينا أن نحسن تربيتهم
وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهم أمانات سنسأل عليهم يوما ما أمام الله تعالى
كما أن ما يؤول إليه الإنسان في كبره من شخصية وأفكار وأفعال
هو نتيجة ما تربّى عليه في صغره، لذلك من المهم أن نسلّط الضوء على أساليب
تنشئة هذا الطفل وطرق غرس القيم النبيلة فيه وجعله إبنا بارًا صالحا



لذلك أفتتح اليوم بإذن الله تعالى سلسلة بسيطة بعنوان "ماذا لو؟"

هذه السلسلة هي سلسلة ظريفة وخفيفة وستكون مفيدة في آن واحد
وتُخاطب من خلال أعدادها أعضاء اللمة الكرام سواء كانوا
آباء وأمهات -بما أن السلسلة في قسم تربية الأطفال-
وحتى وإن كانوا عزّابًا وعازبات، فحتى هؤلاء سيكوّنون يوما ما أسرًا
ويكون لهم أطفال يحتاجون لتنشئة سوية وصحيحة



خلال هذه السلسلة سيتم طرح سؤال في كل عدد مسبوقا بعبارة "ماذا لو؟"
ويكون على شكل موقف افتراضي
قد يحدث مع طفلك مستقبلا أو قد سبق وأن حدث فعلا معك كأب وكأم
فكيف كانت ردة فعلك أو كيف ستكون؟ وكيف ستتصرف مع طفلك في تلك الحالة
وماهي النصائح أو الأساليب التي ستتبعها حينها
لكل شخص الحرية في طريقة الرد سواء من رده الشخصي أو من اقتباسات من الانترنت
ففي النهاية هدفنا الإستفادة، كذلك يمكن لكل عضو مناقشة عضو آخر حول فكرته
باقتباس ردّه أو ما شابه



أتمنى أن تروقكم هذه الفكرة وتنال استحسانكم
وأول سؤال لهذا العدد
ماذا لو خرجت لمكان ما واصطحبت معك طفلك ومررتما بمحلّ للألعاب وأبى طفلك مواصلة السير
إلا إذا اشتريت له لعبة من تلك اللعب بغض النظر عن ثمنها وأشتدّ عناده
كيف ستتصرف معه؟

أنتظر أجوبتكم
ودمتم بخير :)



 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
اممم سلسلة شابة بوركت اختي مريم
شوفي وش نديرلو نضربو بوحد القرصة حتى تشوك لحمو هو يجي يبكي وانا نقولو تبكي نقتلك بللضرب هنا قدام الناس مانشريش مانشريش يولي يسكت نرفدو ونحضنو و نقولو خلاص ماما كي يكونو عندي الدراهم نشريهالك ههههه

والله ماعلابالي حبيبتي بردة فعلي بصح اذا كنت قادرة نشريها نشريها واذا مش حابة نشريها والله و يهبل بيسك مش مليح تفششي وليدك بزاف

بالتوفيق
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,290
الإعجابات
48,550
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم
اممم سلسلة شابة بوركت اختي مريم
شوفي وش نديرلو نضربو بوحد القرصة حتى تشوك لحمو هو يجي يبكي وانا نقولو تبكي نقتلك بللضرب هنا قدام الناس مانشريش مانشريش يولي يسكت نرفدو ونحضنو و نقولو خلاص ماما كي يكونو عندي الدراهم نشريهالك ههههه

والله ماعلابالي حبيبتي بردة فعلي بصح اذا كنت قادرة نشريها نشريها واذا مش حابة نشريها والله و يهبل بيسك مش مليح تفششي وليدك بزاف

بالتوفيق
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هههههه قتلتيني ضحك يا مصيبة، قاعدة نقول ياربي ومايدخلوش العنف في الموضوع هههه
ساع جيتي نتي قرصتيه طول ههههه وزرقتيلو لحمو
لكن مغزى السؤال والعبرة منو راكي وصلتيلها، وبالفعل إذا كان الطفل هذا يحتاج هاديك الهدية
أو هاديك اللعبة فلا بأس يعني معليش مرة في الفال بصح كي يدخل فيها العناد
تما لازم تحطي حد لطفلك، هاديك تاع يبدا يرمي روحو في الأرض ويبكي باه نلبيلو رغباتو
ويقتل روحو مانشريش باه خطرة خلاف يولي يديرلي الشونطاج ويبهدل بيا
ساع تما ماش غير نقرصو هههه
يعطيك الصحة عبير على رأيك ربي يرزقك بزوج صالح وأطفال صالحين حبيبتي
تحياتي​

 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,895
الإعجابات
37,227
النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#4
ض
قال لؤلؤة قسنطينة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هههههه قتلتيني ضحك يا مصيبة، قاعدة نقول ياربي ومايدخلوش العنف في الموضوع هههه
ساع جيتي نتي قرصتيه طول ههههه وزرقتيلو لحمو
لكن مغزى السؤال والعبرة منو راكي وصلتيلها، وبالفعل إذا كان الطفل هذا يحتاج هاديك الهدية
أو هاديك اللعبة فلا بأس يعني معليش مرة في الفال بصح كي يدخل فيها العناد
تما لازم تحطي حد لطفلك، هاديك تاع يبدا يرمي روحو في الأرض ويبكي باه نلبيلو رغباتو
ويقتل روحو مانشريش باه خطرة خلاف يولي يديرلي الشونطاج ويبهدل بيا
ساع تما ماش غير نقرصو هههه
يعطيك الصحة عبير على رأيك ربي يرزقك بزوج صالح وأطفال صالحين حبيبتي
تحياتي​

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هههههه علابالي حبيبتي بلي محبيتيش العنف فالحكاية وانا علابيها دخلت ديراكت نخلع فيك ههههه
بصح الضرب في بعض الاحيان لازم مش ديما اكيد
هي اصلا كي تربي وليدك بش مايطلبش اي حاجة وحدو وحدو يفهم روحو مثلا تجي خارجة بعد تقوليلو راك عندك حق تطلب مني حاجة مرة برك او لعبة برك نشريهالك وتبينيلو بلي اذا ناض يبكي فالطريق راكي تخبطيه هههه هكاك يفهم بلي راهي مافيهاش مافيهاش يولي ياخد الراي
والله مش مليح يولي وليدك يخبط فروحو بعد فالطريق لازم تعلميه الاداب مليح وبلي مش كلش يحتاجو يلقاه مرات يلقى ومرات مايلقاش باش مايخرجلكش شيطان كي يكبر

آمين حبيبتي و إياك يا رب ^^
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
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من عآلمي
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أنثى
#5
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



بارك الله فيك
اختي
السلسلة جميلة جدا
لي عودة لاجيبك.
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
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#6
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فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#7
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في مريخ ^_^
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ذكر
#7
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اعجبتني سلسلة سلسلتك اختاه
واتمنى ان تكبر وتدوم
صراحة انا صغير على هذه تجربة لكن ااعود نفسي منا الان واطور نفسي كي تسهل عليا مستقبليا
ماذا لو خرجت لمكان ما واصطحبت معك طفلك ومررتما بمحلّ للألعاب وأبى طفلك مواصلة السير
إلا إذا اشتريت له لعبة من تلك اللعب بغض النظر عن ثمنها وأشتدّ عناده
كيف ستتصرف معه؟
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اشتريها له لكن في مرة قادمة اخبره بعدم شراء له لأنه تحت عقاب الأن
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
قال Twinkle Stars:
ض


هههههه علابالي حبيبتي بلي محبيتيش العنف فالحكاية وانا علابيها دخلت ديراكت نخلع فيك ههههه
بصح الضرب في بعض الاحيان لازم مش ديما اكيد
هي اصلا كي تربي وليدك بش مايطلبش اي حاجة وحدو وحدو يفهم روحو مثلا تجي خارجة بعد تقوليلو راك عندك حق تطلب مني حاجة مرة برك او لعبة برك نشريهالك وتبينيلو بلي اذا ناض يبكي فالطريق راكي تخبطيه هههه هكاك يفهم بلي راهي مافيهاش مافيهاش يولي ياخد الراي
والله مش مليح يولي وليدك يخبط فروحو بعد فالطريق لازم تعلميه الاداب مليح وبلي مش كلش يحتاجو يلقاه مرات يلقى ومرات مايلقاش باش مايخرجلكش شيطان كي يكبر

آمين حبيبتي و إياك يا رب ^^
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أكيد الضرب فيه فوائد لما يكون الكلام ماعندوش نفع
يعني لازم الطفل يخاف من والديه مرة على مرة
كيما حنا كي كنا صغار مع انو كنا عاقلين بصح غير نجيو خارجين من الدار تقولنا ماما
رانا رايحين عند الضياف لو وحدة فيكم تقرب للصينية ولا تمس حاجة نعتلها كي تروح ههههه
صدقيني من لي نروحو وحنا كي الاصنام حتى نروحو، والحمد لله هاداك التهديد جاب نتيجة
كبرنا وماخلينا غير سمعتنا طيبة بين الناس وعمرو لا واحد اشتكى منا كي كنا صغار
على هادي الطفل لازم تفهميه وتوعيه خاطر لو ما يوالف فيك يشريلو واش يحب ما يتطور العناد تاعو هكاك
ويوليك شيطان صغير في صغرو وشيطان كبير في كبرو هههه
يعطيك الصحة عبورتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
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العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
قال yaso ياسمين:
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



بارك الله فيك
اختي
السلسلة جميلة جدا
لي عودة لاجيبك.
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا حبيبتي ياسمين
شكرا غاليتي على الختم وعلى التواجد وعلى الاشارة :)
أنتظر عودتكِ ياسو
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
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العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#10
قال فاعل الخير:
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اعجبتني سلسلة سلسلتك اختاه
واتمنى ان تكبر وتدوم
صراحة انا صغير على هذه تجربة لكن ااعود نفسي منا الان واطور نفسي كي تسهل عليا مستقبليا

اشتريها له لكن في مرة قادمة اخبره بعدم شراء له لأنه تحت عقاب الأن
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا أخي أسامة وشكرا على تواجدك في موضوعي
بالفعل هي مجرد اقتراحات افتراضية لكنها قد تفيدنا يوما ما
وقد نستفيد من تجارب صغرك مثلا
أما فيما يخص ردك صحيح إذا كانت اللعبة ثمنها مناسب ويستحق طفلك شراءها فلا بأس
أما إذا اعتاد هذا الطفل تلبية رغباته دون رفض فعليك أن تكون حذرا
فلاحقا قد تصبح تصرفاته أكثر عنادا إذا لم تلبي له طلبه
شكرا أخي على افادتنا برأيك ربي يوفقك وتكبر وتصير أب ويكونو ليك أطفال صالحين :)
تحياتي​
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#11
إنضم
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عالم النسيان
الجنس
أنثى
#11
السلام عليكي
واش راكي حنونة مريومة
بون هذا الموقف صرالي مع بنت اختي مريم:rolleyes:
فتنا على حانوت نتاع الالعاب وقالت لازم تشريلي العاب:sleep:
وبدات تعيط ههههههههه علبالك والله تبهدلت:geek:
وسيغتو هي تبكي لازم نشريلها
حاجة باينة لبيتلها الطلب نتاعها
على خاطر بالنسبة للطفل في سن 3 سنين فما فوق
يحب الالعاب وسيغتو نتاع الالوان
جذبها الانتباه ليهم
لمهم كي شريتلها فرحة ومكاش كيما الفرحة نتاعهم
ربي يحفظك حنونة
ونشوف اراء الامهات
:love:

هههه قتلتني عبير بالرد نتاعها
:p
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#12
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العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#12
قال لؤلؤة قسنطينة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا أخي أسامة وشكرا على تواجدك في موضوعي
بالفعل هي مجرد اقتراحات افتراضية لكنها قد تفيدنا يوما ما
وقد نستفيد من تجارب صغرك مثلا
أما فيما يخص ردك صحيح إذا كانت اللعبة ثمنها مناسب ويستحق طفلك شراءها فلا بأس
أما إذا اعتاد هذا الطفل تلبية رغباته دون رفض فعليك أن تكون حذرا
فلاحقا قد تصبح تصرفاته أكثر عنادا إذا لم تلبي له طلبه
شكرا أخي على افادتنا برأيك ربي يوفقك وتكبر وتصير أب ويكونو ليك أطفال صالحين :)
تحياتي
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عفوا اختي
لكن لا اعوده على طلبه اشتري له مرة اولى ومرة ثانية رفض واذا قام ب عناد وغضب اقوم بعاقبته ولكن ليس بضرب فضرب يسبب له خوف في حياته هكذا قرأة في إحدى صفائح انه لا يجب ضرب طفل كثيرا فيسبب له خوف مثلا حين يكون في شيجار لايستطيع دفاع عن نفسه ويبقى خائف
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو شرف ::
بائع عملات معتمد
#13
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المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#13
و عليكم السلام و رحمة الله
موضوع راقــــــــــــــــــــي و أفكـــــــــــار بناءة ايتها الأخت الغاليـــــــــــــة
تحيـــــــــــــــاتي القلبية لشخصك و فكرك المميز
* لي عودة إن شاء الرحمــــــــــان *
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#14
إنضم
14 أوت 2014
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41
الجنس
أنثى
#14
السلام عليكم
بوركت اختي على الفكرة الرائعة والهادفة
خاصة انها تتعلق بالبراعم فانا اعشق الاطفال
الصراحة لو كانت تلك المرة الاولى وبكى لانه احب اللعبة فلا استطيع ان ارفض او اتجاهل طلبه
اما ان كان طبعه العناد فساتجاهله رغما عني لكي لا يتعود على ان كل ما يطلبه يحضر وساصبر على بكائه
ولكن سادهب يوم غد بمفردي وساشتريها له
تحية لطفلي المستقبلي الغالي ههههه
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#15
إنضم
5 مارس 2014
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561
الإقامة
قسنطينة
#15
السلام عليكم

شكرا أختي لؤلؤة على الموضوع المهم

دائما سلوكيات الطفل الطبيعية أن لديه الرغبة في الحصول على اللعب لكن هذا السلوك يمكن أن يهذب بطريقة

ذكية وهنا يجب التمييز بين الاحتياج و الرغبة فإذا تعود الطفل على الموافقة في كل مرة سيصبح مغرور ويصبح يمل

بشكل سريع من ألعابه ودائما يبحث عن غيرها بينما عندما يقابل بالرفض من حين لآخر سيستوعب ويتعود على ذلك

لكن مع ابتعاد عن التعنيف و الضرب لان هذا الأسلوب لا ينفع بل يزيده عناد لان الطفل يحتاج إلى الحنان و تعليمه ثقافة

العطاء وليس الأخذ ، من جهة أخرى يجب اقتناء لعب تلعب بشكل جماعي كي يشاركها مع الآخرين أو لعب لها عدة

طرق للعب وهذا يعطيه قناعة ويشبع رغبته ، على العموم الأطفال في سنواتهم الأولى هم في مرحلة التعرف على

الأشياء لهذا يجب ان نعاملهم بلطف ونساعدهم على الفهم

بالنسبة لي إذا رزقني الله بولد أكيد سألبي احتياجاته لكن بشكل محدود تارة نعم و تارة لا حسب اللعبة إذا كانت ضرورية

ويحتاجها أم هي مجرد طلب تلبي رغبته في الدلال .

تسلمي
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
#16
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,117
الإعجابات
14,130
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموقف بالأصل لو كان الأب والأم أحسنا التربية بالشكل السليم لما حدث من الأساس لأن الطفل نتيجة سلوكات اكتسبها على حسب تربيته .

إن حدث مثل هذا الموقف، أولا العنف كما قالت @Twinkle Stars مؤذي ولا ينفع حتى أنه لا يربي (مالا غير اتولهي لا تدخلي عليه بطريحة 😝) لكن الكثيرين مع الأسف يعتقدون بأن الضرب جزء من التربية وأنه ينفع أحيانا لكنه لااا ينفع .

أصلا الطفل عندما يبكي من أجل شيء ما هذا يعني أنه تعود الحصول على طلباته بمثل هذا السلوك وبكاؤه ليس إلا وسيلة للحصول على اللعبة في مثل هذا الموقف .

بالنسبة له هذا السلوك الذي نحن نراه سيء هو يراه إيجابي لأن له من وراء هذا مكسب إيجابي وهو الحصول على اللعبة ومن هنا نعود إلى الافتراض الذي يقول أن خلف كل سلوك سلبي قصد إيجابي بالنسبة للشخص الآخر .

ومن هنا نفهم أن تغيير سلوك الطفل في مثل هذه الحالة ليس الضرب وإنما التجاهل وإكمال السير حتى يتبرمج على سلوكك الجديد وهو سلوك تجاهلك لأنه في الواقع قد تبرمج على سلوكك في تلبية طلبه في مثل هذه المواقف التي يستخدم فيها البكاء كوسيلة .

في الواقع الكثير من الآباء يعتقدون أنهم يتحكمون في أبنائهم لكن الحقيقة أن أبناءهم يتحكمون فيهم بدون دراية .

يعني لو أنني وقعت في مثل هذا الموقف مع طفلي لتجاهلته وتركته يبكي ولتصرفت معه بنفس التجاهل في مثل هذه المواقف المشابهة، حتى لو كان ثمن اللعبة 1 دج لأن الأساس هنا تغيير سلوكه السلبي بغض النظر عن ثمن اللعبة، وسأشتري له اللعبة في مناسبة أخرى حتى يعرف أن تلك الطريقة التي يستخدمها خاطئة ولا تنفع معي على الأقل .

مع الأسف معظم السلوكات السلبية للأطفال اكتسبوها من طريقة التعامل الخاطئة للآباء، لهذا أكرر وأعيد أن أساس التربية الصحيحة هو التربية عن علم وليس عن جهل .
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,895
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النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#17
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموقف بالأصل لو كان الأب والأم أحسنا التربية بالشكل السليم لما حدث من الأساس لأن الطفل نتيجة سلوكات اكتسبها على حسب تربيته .

إن حدث مثل هذا الموقف، أولا العنف كما قالت @Twinkle Stars مؤذي ولا ينفع حتى أنه لا يربي (مالا غير اتولهي لا تدخلي عليه بطريحة 😝) لكن الكثيرين مع الأسف يعتقدون بأن الضرب جزء من التربية وأنه ينفع أحيانا لكنه لااا ينفع .

أصلا الطفل عندما يبكي من أجل شيء ما هذا يعني أنه تعود الحصول على طلباته بمثل هذا السلوك وبكاؤه ليس إلا وسيلة للحصول على اللعبة في مثل هذا الموقف .

بالنسبة له هذا السلوك الذي نحن نراه سيء هو يراه إيجابي لأن له من وراء هذا مكسب إيجابي وهو الحصول على اللعبة ومن هنا نعود إلى الافتراض الذي يقول أن خلف كل سلوك سلبي قصد إيجابي بالنسبة للشخص الآخر .

ومن هنا نفهم أن تغيير سلوك الطفل في مثل هذه الحالة ليس الضرب وإنما التجاهل وإكمال السير حتى يتبرمج على سلوكك الجديد وهو سلوك تجاهلك لأنه في الواقع قد تبرمج على سلوكك في تلبية طلبه في مثل هذه المواقف التي يستخدم فيها البكاء كوسيلة .

في الواقع الكثير من الآباء يعتقدون أنهم يتحكمون في أبنائهم لكن الحقيقة أن أبناءهم يتحكمون فيهم بدون دراية .

يعني لو أنني وقعت في مثل هذا الموقف مع طفلي لتجاهلته وتركته يبكي ولتصرفت معه بنفس التجاهل في مثل هذه المواقف المشابهة، حتى لو كان ثمن اللعبة 1 دج لأن الأساس هنا تغيير سلوكه السلبي بغض النظر عن ثمن اللعبة، وسأشتري له اللعبة في مناسبة أخرى حتى يعرف أن تلك الطريقة التي يستخدمها خاطئة ولا تنفع معي على الأقل .

مع الأسف معظم السلوكات السلبية للأطفال اكتسبوها من طريقة التعامل الخاطئة للآباء، لهذا أكرر وأعيد أن أساس التربية الصحيحة هو التربية عن علم وليس عن جهل .
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بصح يظهرلي انو كي تتجاهليه يبقى يعيط و يبكي ويبهدل بيك والناس تتفرج ومايحبش يمشي و نتي تتجاهلي وهو يجبد فيك ويطيح فاللرض ايا حتى تتقلقيوتخبطيه يسكت ويكمل الطريق :LOL:
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,895
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37,227
النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#18
قال الحلم الوردي:
السلام عليكي
واش راكي حنونة مريومة
بون هذا الموقف صرالي مع بنت اختي مريم:rolleyes:
فتنا على حانوت نتاع الالعاب وقالت لازم تشريلي العاب:sleep:
وبدات تعيط ههههههههه علبالك والله تبهدلت:geek:
وسيغتو هي تبكي لازم نشريلها
حاجة باينة لبيتلها الطلب نتاعها
على خاطر بالنسبة للطفل في سن 3 سنين فما فوق
يحب الالعاب وسيغتو نتاع الالوان
جذبها الانتباه ليهم
لمهم كي شريتلها فرحة ومكاش كيما الفرحة نتاعهم
ربي يحفظك حنونة
ونشوف اراء الامهات
:love:

هههه قتلتني عبير بالرد نتاعها
:p
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ههههههه يا ملااك حبيبتي هدا الامر كي يكونو بنات ختك حاجة باينة تلبيلهم طلباتهم مثلا انا مرة اخرى ابناء اخي نلبيلهم كل طلباتهم لانو باختصار انا مش دوري نربيهم من حيث الطلبات يعني تتبرل الحكاية
اما ولادك فلازم تعسيهم فكلش هههه
دوك تقولو عبير عنيفة ياااه ياما شبعت قريص وانا صغيرة ههههه كي نكبر نرجعهم فولادي هاهاها ههههه نقصر برك:ROFLMAO:
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#19
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
451
#19
الا كانت كاينة الدراهم لالا والله ما نخليهالو بصح بشرط يعني تكون بينها وبين آخر لعبة شريتهالو مدة شهرين او اكثر
اما اذا ماكانش الدراهم نقلو لوكان نشريلك هذي اللعبة ماماك اليوم ما تخليكش تشرب الحليب ههه وتحصل في يماه
موضوع مميز
 
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