عرض بيع 100 دولار بايونير مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
GhaF
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
GhaF

GhaF

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
150
الإعجابات
10
النقاط
7
#1
السلام عليكم
متوفر للبيع 100 دولار بايونير مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 180 ثابت لا داعي للإحراج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
أقل مبلغ للحجز : 50 دولار
يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو make a payment service

طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع

شكرا لكم.
 

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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,323
الإعجابات
2,879
النقاط
901
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#2
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