عرض بيع بيع 1000 اورو بايسيرا مقابل 220 دج ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
1000 ( EUR )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
M

MESSI23000

:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
3,690
الإعجابات
457
النقاط
163
#1
متوفر عندي 1000 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 2208 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,323
الإعجابات
2,879
النقاط
901
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سكيكدة
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ذكر
#2
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