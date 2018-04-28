-لم أعد كما كنت-

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الجنس
أنثى
#1

شتت الأيام أفكاري ورمتها..

فمذا من بعد الشتات سأجمع؟

أحرفي غابت وأحزاني حطمتها

فكم كنت قبل ذلك بها أتمتع

كنت أحمل قلمي فأكتب دون ملل

وأنزع ماكان في قلبي يوجع

تنزل الأحرف من قلبي كالأمطار

فتروى أرضي وبخيرها أزرع

بذور الحب والريحان عاطرة

وكل أحزاني وآلامي بعدها أودع

لكن !

ماعدت أنا....

هجرت القلم سنينا فهجرني

وبحزنه العميق لذلك أخبرني

قال : أني نسيته ونسيت خيره

يوما أن كنت حزينة فأسعدني

ويوما آخر أفضفض لأرتاح

عن ما كان في قلبي يخنقني..

أصبحت الكلمات صعبة وأحرفها أصعب

هذا ما عاد في كل يوم يؤرقني!

ياليتني أعود كما كنت ويعود قلمي

صديقا لي في كل وقت يؤنسني !!!

 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,557
الإعجابات
13,332
النقاط
791
العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم
كلمات حزينة ومعبرة في نفس الوقت
أذهب الله عنك الحزن والغم آمين
سلمت يمناك
واصلي الكتابة لان في الكتابة راحة للنفس
احترامي وتقديري
 
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