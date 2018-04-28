-لم أعد كما كنت



شتت الأيام أفكاري ورمتها..



فمذا من بعد الشتات سأجمع؟



أحرفي غابت وأحزاني حطمتها



فكم كنت قبل ذلك بها أتمتع



كنت أحمل قلمي فأكتب دون ملل



وأنزع ماكان في قلبي يوجع



تنزل الأحرف من قلبي كالأمطار



فتروى أرضي وبخيرها أزرع



بذور الحب والريحان عاطرة



وكل أحزاني وآلامي بعدها أودع



لكن !



ماعدت أنا....



هجرت القلم سنينا فهجرني



وبحزنه العميق لذلك أخبرني



قال : أني نسيته ونسيت خيره



يوما أن كنت حزينة فأسعدني



ويوما آخر أفضفض لأرتاح



عن ما كان في قلبي يخنقني..



أصبحت الكلمات صعبة وأحرفها أصعب



هذا ما عاد في كل يوم يؤرقني!



ياليتني أعود كما كنت ويعود قلمي



صديقا لي في كل وقت يؤنسني !!!



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