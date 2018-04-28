هل انت راضي على تطورات جديدة للمة ؟

هل انت موافق على رفع عدد مشاركة 10.000 لقيام بمحادثة

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فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,043
الإعجابات
4,109
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا بالزوارنا و بأعضائنا الكرام
نعلم ان لمة عادت وقد اجريت بعض تعديلات
لكن لم تعجب بعض ولم يخبرونا او قاموا بإستطلاع حول موضوع
فمثلا نرى انه عند قيام بمحاثة نجد انه يجب عليك بلوغ 10.000 مشاركة كي تتحدث مع من تريد
فالمعظم اعضاء لم يبلغوا هذا العدد ونحن بحاجة الى التحدث مع بعضنا في امور شخصية لا نستطيع اخباره للجميع
فنحن لم نطلب ان تنزلوها الى 200 او 500 فقد ارجاعها الى 1000 كما كانت هكذا على اقل
فمن يعارض هذه فكرة يصوت في استطلاع
انتظر ردودكم حول هذه فكرة
دمتم بخير ولا نتسو التصويت (y)


 
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