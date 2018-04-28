MESSI23000
:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 3,691
- الإعجابات
- 457
- النقاط
- 163
متوفر عندي 300 دولار WEBMONEY للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 دولار= 185 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
السعر: 1 دولار= 185 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
المرفقات
-
142.9 KB المشاهدات: 0