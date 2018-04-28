عرض بيع متوفر 300 دولار WebMoney صافية مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
300 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
ويب موني - WebMoney
M

MESSI23000

:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
3,691
الإعجابات
457
النقاط
163
#1
متوفر عندي 300 دولار WEBMONEY للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 دولار= 185 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,327
الإعجابات
2,892
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
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