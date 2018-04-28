عرض بيع بيع مبلغ 1000 دولار Payoneer مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
Salaheddin25
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
S

Salaheddin25

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
6 أفريل 2016
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#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

متوفّر مبلغ 1000 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 180 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت فلا تحرجونا رجاءً.،،،)

الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 180000 دج


مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى

تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.​
 

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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
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الإعجابات
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#2
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