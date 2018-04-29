بالصور.. مباراة لكرة القدم بين نساء قرية "بوزقان" الجزائرية

نساء القرية الجزائرية خلال المباراةشهدت قرية "بوزقان" بمدينة تيزيوزو الجزائرية (149 كلم شرق الجزائر العاصمة) "أول مباراة لكرة القدم من نوعها في الجزائر بين نساء القرية"، في ملعب "بوزقان".والملاحظ أن السن لم تكن عائقا أمام "اللاعبات المشاركات"؛ حيث شاركت فتيات وعجائز، وكادت بعض اللاعبات تنافس أمهر اللاعبين في أدائهن.والطريف في هذه المباراة التي جعلت "الماكثات في البيوت" تقتحم عالم كرة القدم، أن بعض اللاعبات شاركن "بالجَبَّة القبائلية"، ورغم ذلك، لم تشكل تلك "الجَبَّات" عائقاً أمامهن.والتزم الفريقان النسويان بارتداء أقصمة مختلفة الألوان، واختار الفريق الأول اللون الأزرق، والثاني اللون الأحمر، ولكل لاعبة رقم خاص بها على غرار المباريات الرسمية لكرة القدم، وسط حضور جمع غفير من جمهور المشجعين والمشجعات، وتصفيقاتهم.ونظمت هذه المباراة النسوية جمعية "أڨراو تلاوين"، وسبق لها تنظيم عدد من التظاهرات في قرية "بوزقان" المخصصة لنساء القرية فقط.وتعد قرية "بوزقان" من أجمل وأنظف القرى الجزائرية، وتكفل سكانها على غرار بعض قرى ولاية تيزيوزو بإعادة تهيئة وتنظيف شاملة للقرية، جعلت منها تحفة سياحية بلمسات أمازيغية، خاصة أنها تتوسط مناطق جبلية؛ ما جعل زائريها ينبهرون بجمالها الذي يبدأ قبل الدخول إليها، وبوعي سكانها.