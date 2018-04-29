شخشوخة الفول من مطبخي

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,144
الإعجابات
58,681
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم اليوم وصفة شخشوخة بصح تاع الربيع

اعتدنا في ولايتي 24 نخدموها في هذا الفصل

الوصفة والطريقة:
نخدم الكسرة دقيق وماء وشوي خميرة وملح
نبلها ونعجنها نقرص ونطيب

هي سخونة نفتتها

في الوقت هذا نكون فورت الفول
بشوي ملح

وهو سخون نحيلو القشور

ونحط عليه الكسرة ونخلط بالزبدة مليح

مباعد نحطهم في كسكاس يفورو

كي يفورو نزيد عليهم سكر ونحط في الصحن وناكل مع اللبن
1.gif 2.gif 3.gif 4.gif 5.gif 6.gif 7.gif 8.gif 9.gif 10.gif 11.gif 12.gif 13.gif 14.gif 15.gif

وشهية طيبة





 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.