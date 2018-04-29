شخشوخة الفول من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم اليوم وصفة شخشوخة بصح تاع الربيع

اعتدنا في ولايتي 24 نخدموها في هذا الفصل

الوصفة والطريقة:

نخدم الكسرة دقيق وماء وشوي خميرة وملح

نبلها ونعجنها نقرص ونطيب

هي سخونة نفتتها

في الوقت هذا نكون فورت الفول

بشوي ملحوهو سخون نحيلو القشورونحط عليه الكسرة ونخلط بالزبدة مليحمباعد نحطهم في كسكاس يفوروكي يفورو نزيد عليهم سكر ونحط في الصحن وناكل مع اللبنوشهية طيبة