شخشوخة الفول من مطبخي

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم اليوم وصفة شخشوخة بصح تاع الربيع
اعتدنا في ولايتي 24 نخدموها في هذا الفصل
الوصفة والطريقة:
نخدم الكسرة دقيق وماء وشوي خميرة وملح
نبلها ونعجنها نقرص ونطيب
هي سخونة نفتتها
في الوقت هذا نكون فورت الفول
بشوي ملح
وهو سخون نحيلو القشور
ونحط عليه الكسرة ونخلط بالزبدة مليح
مباعد نحطهم في كسكاس يفورو
كي يفورو نزيد عليهم سكر ونحط في الصحن وناكل مع اللبن
وشهية طيبة
جبتلكم اليوم وصفة شخشوخة بصح تاع الربيع
اعتدنا في ولايتي 24 نخدموها في هذا الفصل
الوصفة والطريقة:
نخدم الكسرة دقيق وماء وشوي خميرة وملح
نبلها ونعجنها نقرص ونطيب
هي سخونة نفتتها
في الوقت هذا نكون فورت الفول
بشوي ملح
وهو سخون نحيلو القشور
ونحط عليه الكسرة ونخلط بالزبدة مليح
مباعد نحطهم في كسكاس يفورو
كي يفورو نزيد عليهم سكر ونحط في الصحن وناكل مع اللبن
وشهية طيبة