الحقيقة المرة

سيأتي بإذن الله خليفة يحكم على منهاج النبوة

و والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لكائن كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم



لكنكم قوم تستعجلون

نحن نحلم بخلافة على منهاج النبوة..

و نحن أبعد المسلمين استحقاقا لها.



و الله الذي لا إله إلا هو أحلف به ثقة بما علمته من سنن الله التي جاءت ناصعة

في كتاب الله و سنة رسول الله



أن الخلافة لا تكون حتى يأتي أهلها

و نحن لسنا بأهلها الآن



ما لكم أيها الأخوة أتكذبون رسول الله صلى الله عليه و سلم

تريدونها خضراء ندية

و نحن على حال نستحق بها الهلاك لا الخلافة



جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم استيقظ ذات نومة فزعا فقال:



"لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب !

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ،

وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها ،

فقلت: يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟

قال: نعم إذا كثر الخبث ."



هذه الإنذار بالهلاك لنا..

و ليس لمن سيشهد الملاحم .



هذه الإنذار لمن كثر في زمانه الخبث..

و ليست لمن سيكون طعامهم و شرابهم التهليل و التسبيح و أولئك هم الصالحون الطاهرون أهل الملاحم و الانتصارات



هذا الأخذ و هذا الهلاك سيكون تمهيدا لتلك العصابة التي تستحق الخلافة التي هي على منهاج النبوة

فإن كان قدرنا أن لا نشهد خلافة

فلا أقل من أن ننجو بأنفسنا و أهلينا

مما توعدنا به العزيز الجبار



لهذا نحن نتدارس هذا العلم

لا كي نستبشر بشيء لا نستحقه

بل لنتجنب ما هو قادم

و ليكن هذا النص دليلنا:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم



إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم

و ينذرهم ما يعلمه شرا لهم

و إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها

و سيصيب آخرها بلاء شديد و أمور تنكرونها

و تجيء فتن فيرفق بعضها بعضا

و تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي.. ثم تنكشف

و تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه.. !

فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار و يدخل الجنة فلتأته منيته و هو يؤمن بالله و اليوم الآخر

و ليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

(الحديث)



أجارنا الله و إياكم من الفتن ما ظهر منها و ما بطن

إنه على كل شيء قدير



(من روائع الأخ أبي سفيان حفظه الله بتصرف يسير)​