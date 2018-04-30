saddek06000
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 ماي 2015
- المشاركات
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- النقاط
- 537
السلام عليكم
متوفر مبلغ 260 دولار بيتكوين للبيع مقابل CCP
سعر البيع :180 د.ج للدولار الواحد
( الدفع يكون حسب موقع https://poloniex.com
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
متوفر مبلغ 260 دولار بيتكوين للبيع مقابل CCP
سعر البيع :180 د.ج للدولار الواحد
( الدفع يكون حسب موقع https://poloniex.com
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق