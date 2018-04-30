شهر شعبان.. 3 فضائل وخير لا ينفد

بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك

اللهم تقبل اعمالنا و اغفر لنا ذنوبنا و اهدنا الى صراطك المستقيم و ثبتنا على طاعتك

و الصلاة و السلام على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم