مواجهة الفقر

بسم الله

مرحبا بكم أيها اللماويون الكرام

اليوم رايحين نحكو على المبادرات الخيرية وفائدتها في المجتمع

راح نحكي على الدور نتاع هاد المبادرات وقدرتهم باش يحسنو الحالة المادية للعائلات اللي ماعندهمش ومحتاجين

واللي مايقدروش على تحقيق مدخول يعيشو بيه

على هاد الشيء وانا كنت قاعد نتجول بين المواقع، عجبني تصرف نتاع واحد اللاعب ماشاء الله لأنو دار لقطة دارت ضجة كبيرة هاد الايام

يقوم هاد اللاعب بتوزيع مايكسب من أموال على الفقراء اللي في القرية نتاعو

فهموني برك وين راح تلقاو لاعب يفكر تفكير ايجابي كيما هادا

هي تبان حاجة بسيطة لكن والله الفرحة نتاع الدراري الصغار وسعادتهم لما يشوفو كاش لباس جديد أو أي حاجة ماكانوش قادرين عليها قبل

يعني هاد أسلوب من أساليب القضاء على الفقر

وانتم خاوتي شاركونا في هاد الموضوع واعطونا طرق اللي ممكن أنها تساعد الفقراء باش يخرجو من ماهم عليه