

جريزمان يخلف وعده مع أتلتيكو مدريد









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يسعى أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، لحسم مستقبله مع الفريق خلال الفت رة المقبلة، ​



سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة مع وجود عروض من عدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة.





وكان النجم الفرنسي، قد أكد مؤخرا أنه سيحسم قراره مع نهاية شهر أبريل الماضي، من أجل توجيه كامل تركيزه صوب المشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا في الصيف.





وذكرت صحيفة "ماركا" أن مسألة استمرار ذو الـ 27 عاما مع الروخيبلانكوس مازالت غامضة، حيث انتظرت الإدارة قراره بشأن العرض الذي قدمته لتجديد العقد حتى يوم 30 أبريل، ولكن لم يصدر منه أي رد فعل حتى الآن.





واعترف جريزمان من قبل بأن المفاوضات لا تزال جارية بينه وبين أتلتيكو مدريد، في ظل كثرة الأنباء حول رغبته في الرحيل إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد، ولكن لم يتوصلا إلى حل نهائي بعد.





ويخوض الفريق العاصمة تحديا قويا هذا الصيف من أجل تجديد عقود نجومه الأساسيين، إذ تعمل الإدارة على تجديد عقد الحارس المتألق هذا الموسم، يان أوبلاك.

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