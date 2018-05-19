عرض ضخم من أتلتيكو مدريد لإقناع جريزمان بالبقاء

كشفت مصادر صحفية إسبانية، عن تقدم أتلتيكو مدريد بعرض جديد من أجل إقناع أنطوان جريزمان بالبقاء، وعدم الانتقال إلى برشلونة.



وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن ميجيل أبيلان، المسئول عن النظام الغذائي للاعبي الروخيبلانكوس، أكد أن إدارة النادي تقدمت بعرض جديد للنجم الفرنسي.



وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد سيرفع قيمة الراتب السنوي لجريزمان إلى 25 مليون يورو، مقابل تجديد عقده.





وصرح ميجيل في حديث لـ "راديو ماركا" قائلا: "خلال الوجبة الرسمية للفريق قبل مباراة مارسليا في نهائي الدوري الأوروبي، علمت أن النادي عرض 25 مليون يورو لإقناع جريزمان بالبقاء".



وأضاف: "نريد أن يستمر اللاعب معنا للمواسم المقبلة، ولكن نشكره على كل ما قدمه للنادي، والسعادة التي منحنا إياها طوال فترة تواجده".

