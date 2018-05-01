الوصول الى الهدف

العلاقة بين قيمك واهدافك

مع درس جديد ومهم فى التنمية البشرية وتطوير الذات

ما هى القيم ؟

وجة لنفسك سؤال " ما الذي اعتبره ذات أهمية؟" ستتضمن اجابتك قيم ومعتقدات عما تعتبره حقيقة وتؤمن به ، اننا نميل الى استخدام القيم والمعتقدات على انهم شئ واحد مع انهم مختلفين مثال للتوضيح : انا أرى الأمانة هامة جداً " قيمة" انا اعتقد فى الأمانة "إعتقاد" ، لا يهتم المديرون الا بأنفسهم "إعتقاد" ، كل منها يبنى منظومته الخاصة بالقيم والمعتقدات على مدار حياتة ، وتعمل تلك القيم والمعتقدات " كفلتر " عن كل فكرة تكونها عن العالم الخارجي المحيط بك ، وبالتالى يكون لها تأثير على اختيارنا للأهداف التى نرغب في تحقيقها وفي القرارات التي نتخذها .

تحديد القيم .

ما مصدر قيمك؟

ما الذي نستفيدة من تحديد مصدر القيم؟