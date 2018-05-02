متاهة المنطقة الرمادية

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الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
5 مارس 2014
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#1

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من الأشياء التي تضع الإنسان في مواقف ضبابية هي الصعوبة في اتخاذ القرارات سواء كانت صغيرة أو مصيرية وهذه الصعوبة

لها عالمها المزدحم بالايديلوجيا و المبادئ و المحيط الذي نعيش فيه فينتج عن ذلك منطقة رمادية لا استقرار فيها

أين لا يشعر المرء بأنه سعيد ولا حزين بل يحاصره الملل لان اللجوء إلى الحلول الوسطية تضعه في مفترق الطرق سواء

كان بسبب إرضاء الغير على حساب نفسه أو لكثرة الخيارات وهذا ما يخلق التردد في الإقدام وبالتالي الضياع .

قد نواجه في حياتنا تعدد في الاختيارات ونعجز في انتقاء المناسب منها بسبب إرهاق العقل ، و كدراسة أجريت من باحثين

حيث فتحوا دكان ووضعوا فيه ستة أنواع من العسل فكان 40 بالمائة من المشاة يتوقفون و يسألون عن الأنواع وثلاث أرباع

أي 75 بالمائة من المتوقفين يشترون ، أعادوا التجربة مرة أخرى لكن هذه المرة وضعوا 24 نوع من العسل فكانت النتيجة

أن 60 بالمائة من المشاة توقفوا للسؤال عن الاختلافات أما الذين اشتروا فكانوا 5 بالمائة من الذين توقفوا.

هذه هي نتيجة ما يحصل عندما يكون هناك تعدد الخيارات أو بما يسمى Overchoice الذي يؤثر على نشاط العقل

فيصيب الأفكار بالإنهاك وصولا إلى إلغاء الفكرة من الأساس ، كمثال في ذلك عندما تكون خزانة البنت مليئة بالملابس تشعر

وكأنها ليس لديها ملابس وأيضا الرجل يحدث له ذلك بينما العباقرة مثل مارك زوكربيرج و ستيف جوبز يحاولون الاعتياد على لباس واحد

كي لا ينهك تفكيرهم في تعدد الخيار وبهذا يستخدموا طاقاتهم العقلية في قرارات أكثر أهمية تخص حياتهم وشركاتهم.

فتقليل الخيارات في الأشياء الغير مهمة أمر ضروري كي لا نرهق أنفسنا ونوفر الطاقة العقلية في أمور أكثر أهمية

ومن اجل أن نحسم الأمور في حياتنا لابد أن يكون هناك إدراك الذي يؤسس قرار الناتج عن دراسات التي تحدد الصواب من الخاطئ .


- فما هو رأيك في تعدد الخيارات وصعوبة اتخاذ القرار ؟ .







 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
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الإقامة
تلمسان...الجزائر
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أنثى
#2
السلام عليكم
موضوع فائق الاهمية بارك الله فيك
نعم حدثت معي عدة مرات في صعوبة اتخاد القرار بسبب تعدد الخيارات او بسبب التردد او التخوف
احيانا اوفق و احيانا اخيب
كما لفت انباهي كثيرا ما قلت حول مثال تعدد الخيارات في الالبسة فعلا هو منطقي لم يخطر ببالي يوما
ما شاء الله موضوعين مميزين في يومين نتمنى المزيد من الابداع
شكرا لك
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
14 جوان 2016
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الجزائر
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#3
تعدد الخيارات.و صعوبة القرار نواجهها دوما في حياتنا اليومية و العملية و الاسرية ،لكن في النهاية يجب أن نختار و تكون النتيجة سلبا أو ايجابا ان لم نستفد منها اليوم سنتعلم منها مستقبلا ،ولا يمكن ان نبقى في التردد الذي لا ينفع و يتركنا عاجزين متوقفين في نفس النقطة
موضوعك متميز بالفكرة التي يحملها و راقي
نتمنى المزيد من عطائك الثقافي
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#5
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4 ماي 2017
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الإقامة
الكوزينة
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أنثى
#5
السلام عليكم
أولا أحييك على مواضيعك الرائعة والهادفة

حقيقة إذا واجهتنا صعوبات وكثرت علينا الاختيارت نطرح أسئلة عديدة منها :
1 هل إذا اخترت هذا الاختيار ساأنجح؟
2 هل ساأندم بعدما اخترته ؟
3 هل سا أستفيد منه ؟
وأسئلة عديدة
أنا شخصيا اذا كثرت عليا الاختيارت ولم أعرف أيهما أفضل أصلي ركعتين وأستخير الله لأنه يعلم الشيء الذي فيه الخير لي ولعاقبتي أمري ..وأحيانا أستشير الوالدين ..أحيانا وكثيرا أعتمد على نفسي ..قرارات أخذتها مصيرية والحمد لله لم أندم ولو للحظة واحدة لأنني كنت أميز بعقلي وليس بقلبي ...

ان شاء الله ربي يوفق الجميع في قرارته وحياته المهنية والشخصية بالخصوص ...

سلمت يمناك أخي الفاضل احترامي وتقديري لك
 
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