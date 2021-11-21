خواطر جميلة

يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة، أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة.
الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء.
إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود، لرأيت الجمال شائعاً في كل ذراته.
الأمل هو شمعة ما زالت توقد في رحم الظلام.
لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.
التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات.
إذا شعرت بالتشاؤم، تأمل الوردة.
هناك أشخاص هم الأمل بذاته.
قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن كل شي معك.
أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة.
كلّما ابتسمنا معاً تذكرنا كم بكينا معاً، فأكرمنا الله بفرج بعد شدة.
الحياة شعلة إما نحترق بنارها وإمّا نطفئها ونعيش في الظلام.
الناس معادن تصدأ بالملل، وتتمدّد بالأمل، وتنكمش بالألم.
استعن بالله ولا تعجز.
لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.
الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل.
تذكر يا صديقي، أنّ الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً.
المؤمن كالورقة الخضراء، لا يسقط مهما هبت العواصف.
ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
الأفضل دائماً أن نتطلع للأمام بدلاً من النظر إلى الخلف.
في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله.
لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة، فتذكر قربك من الله.
كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير.
يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل.
الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم.
إذا كنت تحب الحياة فلا تضيع الوقت سدى، لأنّ الوقت هو المادة المصنوعة منها الحياة.
لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد.
إن حلّ الظلام لا بد أنك سترى ضوءاً يشدك ويوقد في داخلك أمل العمل وطموح التحدي.
أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسراً من الأمل على نهر من اليأس.
الحياة هي فن، ومن أجل إتقانه لا يحتاج البشر إلى المهارة المكتسبة وحدها، بل إلى اللياقة والذوق الفطريين أيضاً.
الأمل هي تلك النافذة الصغيرة، التي مهما صغر حجمها، إلّا أنها تفتح آفاقاً واسعة في الحياة
لا تيأس إذا تعثرت أقدامك، وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكاً وقوة، إن الله مع الصابرين.
إنّ الغروب لا يحول دون شروق جديد.
علّمتني الحياة أن أجعل قلبي مدينة بيوتها المحبّة وطرقها التسامح والعفو، وأن أعطي ولا أنتظر الرد على العطاء، وأن أصدق مع نفسي قبل أن أطلب من أحد أن يفهمني، وعلّمتني أن لا أندم على شيء، وأن أجعل الأمل مصباحاً يرافقني في كلّ مكان.
لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.
لا تعتقد أنّ نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد.
لا تكن مثل مالك الحزين، هذا الطائر العجيب الّذي يغني أجمل ألحانه وهو ينزف، فلا شيء في الدنيا يستحق من دمك نقطة واحدة.
ادفع عمرك كاملاً لإحساس صادق وقلب يحتويك، ولا تدفع منه لحظة في سبيل حبيب هارب، أو قلب تخلى عنك بلا سبب.
لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة، وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلّها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها.
إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد، لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمس مضيئه في غد جميل.
عندما تقتحم حياتك ظروف صعبة وتتركك أمامها ذابلاً ضعيفاً، عندما تختفي منها ملامح الفرح فتتفاجأ بحياتك يملؤها الحزن، عندما تقسو عليك الحياة
الإنسان دون أمل كنبات دون ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، ودون إيمان بالله وحش في قطيع لا يرحم.
المتفائل يقول إنّ كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغة.
إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدّر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كلّ شيء.
العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائماً ما يبعث على الأمل.
يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنّه لا يمكن أن يعيش بلا أمل.
الثقة بالله أزكى أمل، والتوكّل عليه أوفى عمل.
تذكر يا صديقي، إن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً.
أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسراً من الأمل على نهر من اليأس.
أحياناً يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيّعون تركيزهم ووقتهم، وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الّذي انفتح أمامهم على مصراعيه.
يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي.
قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترض باليأس لحظة.
لا تيأس فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب.
هناك من يتذمّر لأنّ للورد شوكاً، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة.
سيكون يومك مشابهاً للتعبير المرتسم على وجهك سواء، كان ذلك ابتساماً أو عبوساً.
الفرق بين نظرة الإسلام والنظرة التشاؤمية، هو أن الاسلام ينظر للحياة كما ينبغي أن تكون، أما التشاؤم فإنه ينظر للحياة كما هي.
لا تنتظر حبيباً باعك وانتظر ضوءاً جديداً يمكن أن يتسلّل إلى قلبك الحزين، فيعيد لأيامك البهجة ويعيد لقلبك نبضه الجميل.
لا تقف كثيراً على الأطلال خاصّةً إذا كانت الخفافيش قد سكنتها والأشباح عرفت طريقها، وابحث عن صوت عصفور يتسلّل وراء الأفق مع ضوء صباح جديد.
أحياناً يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه وننسى أنّ في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا، وأنّ حولنا وجوهاً كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة فابحث عن قلب يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمة.
وتجرعك الهموم والآلام، عندها لا تتوقّف وتغلق على نفسك الأبواب وترتدي ثياب السواد، انظر إلى الحياة من خلال نافذة ملوّنة ستجد أن هذا الكون واسع ومبهر وجميل، ستجد أنّ الحياة رائعة بجميع الألوان، كل يوم هو صفحة من لوحة حياتنا، لوحة حياتك لك أنت فقط اختر أنت ألوانها واستمتع ولا تدع الظروف والأشخاص يؤثرون عليها، فيفسدون تناسق الألوان.
لوّن حياتك بألوان التفاؤل والسعادة والفرح، الحياة كلوحة تنتظر الألوان لتغدو أكثر جمالاً، نولد ولوحة حياتنا بيضاء نقيّة، منا من يحولها إلى السواد ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها، إذا سماؤك يوماً تحجبت بالغيوم أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم، والأرض حولك إذا ما توشحت بالثلوج، أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج، رغم وجود الشر هناك الخير، رغم وجود المشاكل هناك الحل، رغم وجود الفشل هناك النجاح، رغم قسوة الواقع هناك زهرة أمل.