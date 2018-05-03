ما الذي يمنعك عن النوم

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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عين صالح
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أنثى
#1

هل سبق وأن وجدت نفسك مستيقظاً طوال الليل وتحاول جاهداً ان تغط في النوم؟ إذا كان الجواب نعم، فلست الوحيد الذي مر بهذه التجربة.

تشير دراسة أجرتها مؤسسة سليب هيلث عام 2017، إلى ان 4 من أصل كل 10، أو نحو 7.4 مليون شخص في أستراليا، يعانون من قلة النوم، وقدر التقرير الخسائر الناتجة عن ذلك بنحو 66.3 مليار دولار.

ويقول الباحثون، إن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، هو السبب الرئيسي لقلة النوم، ويشير مفهوم الضوء الأزرق، إلى الأطوال الموجية للضوء الأبيض، المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون، وهو المسؤول عن اضطرابات النوم لدى الكثيرين.

وخلال النهار، تساعد الأطوال الموجية الزرقاء على تعزيز الانتباه واليقظة، لكنها في الليل، تتحول إلى أسوأ عدو لنا، ووفقاً لتقرير من جامعة هارفرد صدر العام الماضي، يسبب الضوء الأزرق اضطرابات في النوم، لأنه يؤثر على إيقاع الجسم اليومي الطبيعي وإفراز الميلاتونين.

ويوضح الباحثون، أن إيقاع الجسم اليومي الطبيعي، هو الساعة البيولوجية للجسم، التي تنظم أنماط النوم والاستيقاظ، في حين ينتج الجسم هرموناً يدعى الميلاتونين يساعد على النوم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي حديث لموقع فيميل، كشفت الدكتورة كارمن هارنغتون الخبيرة في النوم، ما يفعله الضوء الازرق بالجسم، حيث تقول "وجدنا أن الضوء الأزرق يوقف إنتاج الميلاتونين".

وتضيف الدكتورة هاينغتون "عندما نذهب إلى النوم في الليل، يتم إرسال رسالة إلى الجزء الخلفي من الدماغ، ليبدأ بإنتاج هرمون النمو الذي يسمى الميلاتونين، ولا يمكن إنتاج هذا الهرمون في الضوء، ويمكنكم تشبيه هذا الهرمون بدراكولا مصاص الدماء، فهو ينتج في الظلام ويكره الضوء".
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
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الإعجابات
5,196
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#2
سلاااااااام
أنا كنت أعاني من أرق شديد لكن تخيلي حتى أنني كنت أنام عند 4 صباحا لكن الآن الحمد لله أنام كما ينام الناس
حتى أنني أمس نمت وانا أتصفح المنتدى ههه ولم أخرج منه بلعامية (بايتة هنا ههه)
في رأيي العامل النفسي هو الذي يسبب الأرق فكلما كان الشخص مكتئبا ليس نوم فقط بل حتى طعم الحياة يفقدها
شكراا لك ياغالية
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
38
الإعجابات
159
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#3
قال صفاءdz:
سلاااااااام
أنا كنت أعاني من أرق شديد لكن تخيلي حتى أنني كنت أنام عند 4 صباحا لكن الآن الحمد لله أنام كما ينام الناس
حتى أنني أمس نمت وانا أتصفح المنتدى ههه ولم أخرج منه بلعامية (بايتة هنا ههه)
في رأيي العامل النفسي هو الذي يسبب الأرق فكلما كان الشخص مكتئبا ليس نوم فقط بل حتى طعم الحياة يفقدها
شكراا لك ياغالية
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اهلا صفاء
انا كدلك كنت اعاني من الارق في فترات معينة و اكيد العامل النفسي هو السبب بالدرجة الاولى فيما بعد تأتي اسباب اخرى ثانوية
هههه بصحتك لمباتة ا لالة بتي باطل و لا حسبولك الكراء خخخخ
موفقة حبيبتي
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,234
الإعجابات
5,196
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#4
قال Marame Bouras:
اهلا صفاء
انا كدلك كنت اعاني من الارق في فترات معينة و اكيد العامل النفسي هو السبب بالدرجة الاولى فيما بعد تأتي اسباب اخرى ثانوية
هههه بصحتك لمباتة ا لالة بتي باطل و لا حسبولك الكراء خخخخ
موفقة حبيبتي
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هههههههه
بايتة بلاش ههه راني في داري ههه
 
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