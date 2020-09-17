هذا ما يحدث لجسمك نتيجة قلة النوم !! لا تتفلسف نم جيدا !

Andy_Delort
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كل واحد فينا على علم باضرار قلة النوم و كذالك باحساس عدم الحصول على قسط من الراحة , و الذي يكون له مشاكل سلبية على جسمك الذي هو الاخر سيقلل انتاجيتك في يومك سواء في العمل او في الدراسة , فما اسباب قلت النوم ؟ و ما تأتير قلة النوم على جسمنا و انتاجنا اليومي ؟
1-اضرار قلة النوم ؟
-أضرار قلة النوم على انتاجية الشخص : قد تكون قد لاحظت في اسبوعك الاول من السهر ان طاقتك و انتاجك قد قل بشكل ملحوظ . حيث اكد بحث نشر في موقع الأكاديمية الأمريكية لطب النوم انه يجب أن يحصل البالغين الأصحاء على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة ، مع نطاق موصى به يتراوح بين سبع وثماني ساعات و اي خلل في هذا التوقيت سيؤدي إلى أن إنتاجية الشخص وقدرته على التفكير تبدأ بالانخفاض بعد مضي أسبوع واحد فقط من بدء اضطرابات قلة النوم .
و قالو ايظا ان : "العديد من الناس لا يدركون أن جسمهم يعاني من قلة النوم، وإن التغيرات السلبية التي يشعر بها الشخص هي إشارات لنا تعلمنا بأن الجسم يعاني من قلة النوم، إلا أننا نعتبرها أعراضا لأمراض أخرى".
- أضرار قلة النوم على الجهاز العصبي المركزي : من المعروف أنّ الجهاز العصبي المركزي, هو الطريق لنقل المعلومات عبر الجسم، ويُعدّ النوم ضرورياً لجعله يقوم بوظيفته بالشكل الصحيح، فخلال النوم تتشكل التشابكات العصبية بين الخلايا العصبية في الدماغ، والتي بدورها تساعد الإنسان على تذكّر المعلومات التي قام بتعلّمها، وتؤدي قلة النوم إلى إجهاد الدماغ بالاضافة إلى عدم ممارسة وظائفه بشكل جيّد، فيشعر الشخص بعدم القدرة على التركيز أو تعلّم أشياء جديدة، كما تسبب قلة النوم بطئاً في إرسال الرسائل العصبية في الجسم، مما يضعف مهارات التنسيق الجسدية ، فيكون معرّضاً بشكل أكبر لفقدان القدرة على الصبر والتحمّل، وللإصابة بتغيرات في المزاج , بالإضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بالقلق النفسي والاكتئاب .
- أضرار قلة النوم على صحتك البدنية : من الشائع في الاوساط العلمية ان قلة النوم تؤدي ال الشعور بالخمول و زيادة خطر السمنة و يكون الشخص معرّضاً بشكل أكبر لفقدان القدرة على الصبر والتحمّل و الاخطر هو ارتفاع احتمال الوفاة
-أضرار قلة النوم على نظام القلب والأوعية الدموية: يؤثر النوم في صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، ومستويات الالتهاب في الجسم، كما يلعب النوم دوراً أساسياً في شفاء الجسم وإصلاح القلب والأوعية الدموية , لذلك فإنّ قلة النوم على المدى البعيد تؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل: السكري، وأمراض القلب.
2-اسباب قلة النوم ؟
-الدراسة : يلجئ بعض الاشخاص للدراسة ليلا عن طريق السهر ظنا منهم انهم سيتداركون الموقف لاكنهم يزيدونه سوئا , اقرأ اضرار قلة النوم على الانتاجية الشخص
-الامراض : قد يلجئ الاشخاص المصابين بامراض مثل الاكتئاب و السرطان ... الى السهر
-العشاء : قد يؤدي تناول بعض الاطعمة و المشروبات ليلا الى فرط في النشاط و التركيز مثل الشاي و القهو و الليمون
-المصادر :
هذا ما يحدث لجسمك نتيجة قلة النوم - انتلكس
كل واحد فينا على علم باضرار قلة النوم و كذالك باحساس عدم الحصول على قسط من الراحة , و الذي يكون له مشاكل سلبية على جسمك الذي هو الاخر سيقلل انتاجيتك في يومك سواء في العمل او في الدراسة , فما اسباب قلت النوم ؟ و ما تأتير قلة النوم على جسمنا و انتاجنا اليومي ؟
1-اضرار قلة النوم ؟
-أضرار قلة النوم على انتاجية الشخص : قد تكون قد لاحظت في اسبوعك الاول من السهر ان طاقتك و انتاجك قد قل بشكل ملحوظ . حيث اكد بحث نشر في موقع الأكاديمية الأمريكية لطب النوم انه يجب أن يحصل البالغين الأصحاء على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة ، مع نطاق موصى به يتراوح بين سبع وثماني ساعات و اي خلل في هذا التوقيت سيؤدي إلى أن إنتاجية الشخص وقدرته على التفكير تبدأ بالانخفاض بعد مضي أسبوع واحد فقط من بدء اضطرابات قلة النوم .
و قالو ايظا ان : "العديد من الناس لا يدركون أن جسمهم يعاني من قلة النوم، وإن التغيرات السلبية التي يشعر بها الشخص هي إشارات لنا تعلمنا بأن الجسم يعاني من قلة النوم، إلا أننا نعتبرها أعراضا لأمراض أخرى".
- أضرار قلة النوم على الجهاز العصبي المركزي : من المعروف أنّ الجهاز العصبي المركزي, هو الطريق لنقل المعلومات عبر الجسم، ويُعدّ النوم ضرورياً لجعله يقوم بوظيفته بالشكل الصحيح، فخلال النوم تتشكل التشابكات العصبية بين الخلايا العصبية في الدماغ، والتي بدورها تساعد الإنسان على تذكّر المعلومات التي قام بتعلّمها، وتؤدي قلة النوم إلى إجهاد الدماغ بالاضافة إلى عدم ممارسة وظائفه بشكل جيّد، فيشعر الشخص بعدم القدرة على التركيز أو تعلّم أشياء جديدة، كما تسبب قلة النوم بطئاً في إرسال الرسائل العصبية في الجسم، مما يضعف مهارات التنسيق الجسدية ، فيكون معرّضاً بشكل أكبر لفقدان القدرة على الصبر والتحمّل، وللإصابة بتغيرات في المزاج , بالإضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بالقلق النفسي والاكتئاب .
- أضرار قلة النوم على صحتك البدنية : من الشائع في الاوساط العلمية ان قلة النوم تؤدي ال الشعور بالخمول و زيادة خطر السمنة و يكون الشخص معرّضاً بشكل أكبر لفقدان القدرة على الصبر والتحمّل و الاخطر هو ارتفاع احتمال الوفاة
-أضرار قلة النوم على نظام القلب والأوعية الدموية: يؤثر النوم في صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، ومستويات الالتهاب في الجسم، كما يلعب النوم دوراً أساسياً في شفاء الجسم وإصلاح القلب والأوعية الدموية , لذلك فإنّ قلة النوم على المدى البعيد تؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل: السكري، وأمراض القلب.
2-اسباب قلة النوم ؟
-الدراسة : يلجئ بعض الاشخاص للدراسة ليلا عن طريق السهر ظنا منهم انهم سيتداركون الموقف لاكنهم يزيدونه سوئا , اقرأ اضرار قلة النوم على الانتاجية الشخص
-الامراض : قد يلجئ الاشخاص المصابين بامراض مثل الاكتئاب و السرطان ... الى السهر
-العشاء : قد يؤدي تناول بعض الاطعمة و المشروبات ليلا الى فرط في النشاط و التركيز مثل الشاي و القهو و الليمون
-المصادر :
هذا ما يحدث لجسمك نتيجة قلة النوم - انتلكس