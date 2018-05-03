زوجة ضيفة في بيتها !

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1
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#1
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اقامة العرس والزواج من المفروض يعيشان في سعادة وهناء وفي بيت واحد.......
غير أن هناك ظاهرة انتشرت مؤخرا بشكل رهيب في المجتمع
وهي ذهاب تلك الزوجة إلى بيت أهلها باستمرار..ليس لعطلة أو زيارة عادية
وإنما هي متزوجة وكأنها ليست متزوجة !
عشرة أيام في بيت أهلها ويومين في بيت زوجها
هناك من تتحجج بعملها
تترك بيتها او بيت اهل زوجها وتذهب لتناول وجبة الغذاء في بيت والدتها
واذا انجبا أبناء تتركهم ايضا عند والدتها
ثم تتحجج بالعمل وانها متعبة فتبقى في بيت أهلها مع أبناءها
الى نهاية الأسبوع
تاركة زوجها لوحده يأكل الطعام المخبىء في الثلاجة
أو يتغذى في المطاعم
أو عند أمه وفي المقابل والدها يصرف عليها وعلى أبناءها وكأن ابنته هذه لم تتزوج اصلا
وتجدها تتدخل في حياة والديها واخوتها خاصة ان كانوا متزوجين وتضع نفسها مستشارة على أمور زوجاتهم

هل ترون هذا الأمر منطقي ؟
أنت كزوج هل ترضى بحياة كهذه ؟ هل تقبل ببقاء زوجتك في بيت اهلها باستمرار وكأنها لم تتزوج بك ؟
وحجتها هي العمل
أنتِ ايتها المرأة هل تقبلين حياة كهذه ؟ اثقال كاهل والديك والتدخل في حياة اخوتك من جهة ؟ وعدم الاهتمام بزوجك عوض تحضير الطعام في الصباج الباكر والعودة للغذاء معه ومع ابناءك تتحججين للاعتماد على بيت اهلك
أريد آراءكم حول الموضوع










 
و

وقفة صدق

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
8 مارس 2018
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#2
حقيقة كلامك يلامس واقعنا تماما للأسف الشديد، لا أدري لماذا المرأة عندنا تسعى جاهدة لإرضاء الجميع القريب منهم و البعيد عدا زوجها ظاهرة غريبة فعلا، ثم يتساءلون لماذا يكثر الطلاق و المشاكل.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا.
 
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