زوجة ضيفة في بيتها !

بعد اقامة العرس والزواج من المفروض يعيشان في سعادة وهناء وفي بيت واحد.......

غير أن هناك ظاهرة انتشرت مؤخرا بشكل رهيب في المجتمع

وهي ذهاب تلك الزوجة إلى بيت أهلها باستمرار..ليس لعطلة أو زيارة عادية

وإنما هي متزوجة وكأنها ليست متزوجة !

عشرة أيام في بيت أهلها ويومين في بيت زوجها

هناك من تتحجج بعملها

تترك بيتها او بيت اهل زوجها وتذهب لتناول وجبة الغذاء في بيت والدتها

واذا انجبا أبناء تتركهم ايضا عند والدتها

ثم تتحجج بالعمل وانها متعبة فتبقى في بيت أهلها مع أبناءها

الى نهاية الأسبوع

تاركة زوجها لوحده يأكل الطعام المخبىء في الثلاجة

أو يتغذى في المطاعم

أو عند أمه وفي المقابل والدها يصرف عليها وعلى أبناءها وكأن ابنته هذه لم تتزوج اصلا

وتجدها تتدخل في حياة والديها واخوتها خاصة ان كانوا متزوجين وتضع نفسها مستشارة على أمور زوجاتهم