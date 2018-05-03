هل تعلمون من يكون أقرب الشياطين من إبليس وأعلاهم منزلة ؟؟

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أجل إنه ذلك الذي يفرق بين زوجين ..

فكما قال صلى الله عليه وسلم: (إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه (جنوده)، فأدناهم منه منزلة: أعظمهم فتنة (إغواءً وإفسادًا) يجيء أحدهم، فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقتُ بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنتَ، فيلتزمه (أي: يحتضنه)) [مسلم].



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نداء إلى كل زوج وزوجة لا تتركوا يوما يمر عليكما دون تصالح

فنحن نجهل متى يكون الفراق الأبدي أو أين أو كيف ..

لا تناما إلا وأنتما راضيان عن بعضكما ..

فكم من زوج نام وأصبح نادما على دقائق كانت لتغير النهاية و تسعد قلب من ودعه ..



والسبب وسخ الدنيا الفانية ووسوسة شيطان ملعون ..





اغتنموا كل دقيقة بل كل ثانية متاحة لكم مع احبتكم.. فالعمر وإن طال قصير ..

تذكروا دائما مايمكن أن نخسره إن ودعنا الحياة و نحن مخاصمين أعز الناس على قلوبنا..