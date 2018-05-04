تطبيقي لوصفة الديول في الكسكاس لام وليد

مساء الخيرالْيَوْمَ طبقت ديول أم وليد ونجحت فيهمكاس فرينهفنجان ماءقرصه ملحتلمي العجينة تدلكيها مليح وتخليها نصف ساعه تريحتشكيلها حربوش وتقطيع كراة صغار الصورة توضحتحلي كل الكره على بالنشاء ثم تدهني الاولى بالزيت وتذري نشاء وتحطي العجينة الثانية وهكذا حتى تكملي سبع طبقات ثم تحلى الكل فوق بعض حتى تحصلي على السمك المطلوب الصور توضح ذالكدهني الكسكاس بالزيت وتحطي فيه الديول على قدر فيه الماء يغلي يفور دقيقتين ثم غطي الكسكاس وحسبي ثمانية دقائق وحطيهم على طرشونه نقيه وحلى الديول تحصلي على أوراق شفافة