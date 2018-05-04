تطبيقي لوصفة الديول في الكسكاس لام وليد

Oum Loukmane
:: نجمة اللمة ::
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مساء الخير
الْيَوْمَ طبقت ديول أم وليد ونجحت فيهم
كاس فرينه
فنجان ماء
قرصه ملح
تلمي العجينة تدلكيها مليح وتخليها نصف ساعه تريح
تشكيلها حربوش وتقطيع كراة صغار الصورة توضح
تحلي كل الكره على بالنشاء ثم تدهني الاولى بالزيت وتذري نشاء وتحطي العجينة الثانية وهكذا حتى تكملي سبع طبقات ثم تحلى الكل فوق بعض حتى تحصلي على السمك المطلوب الصور توضح ذالك
دهني الكسكاس بالزيت وتحطي فيه الديول على قدر فيه الماء يغلي يفور دقيقتين ثم غطي الكسكاس وحسبي ثمانية دقائق وحطيهم على طرشونه نقيه وحلى الديول تحصلي على أوراق شفافة
الْيَوْمَ طبقت ديول أم وليد ونجحت فيهم
كاس فرينه
فنجان ماء
قرصه ملح
تلمي العجينة تدلكيها مليح وتخليها نصف ساعه تريح
تشكيلها حربوش وتقطيع كراة صغار الصورة توضح
تحلي كل الكره على بالنشاء ثم تدهني الاولى بالزيت وتذري نشاء وتحطي العجينة الثانية وهكذا حتى تكملي سبع طبقات ثم تحلى الكل فوق بعض حتى تحصلي على السمك المطلوب الصور توضح ذالك
دهني الكسكاس بالزيت وتحطي فيه الديول على قدر فيه الماء يغلي يفور دقيقتين ثم غطي الكسكاس وحسبي ثمانية دقائق وحطيهم على طرشونه نقيه وحلى الديول تحصلي على أوراق شفافة