تطبيقي لوصفة أم وليد في المقله

Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1
السلام عليكم

111111.gif


الكره الماضيه جربت ديول الكسكاس وهذا المره جربتهم في المقله
كاس سميد رطب
كاس فرينه
ملعقتين زيت
3كسان ماء
وانا زدت شويه زعتر
خلطي كل المواد بالميكسار
خليهم يرتاحو على الأقل نصف ساعه
من بعد طيبهم كما في الصورة ولتوضيح تلقاي ألطريقه في فيديو ديول أم وليد
والصور توضح ألطريقه
IMG_3928.JPG

IMG_3925.JPG

IMG_3926.JPG

IMG_3927.JPG
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
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أنثى
#2
الله الله، ما شاء الله عليكِ خالتو، شغل مرتب الله يعطيكِ العافية
أنا دايماً بعمل هاي تبع الفرشاية بلاقيها أسهل ونتائجها تحفة
تسلم ايديكِ وبصحتكم يا الغالية
 
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