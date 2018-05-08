تطبيقي لوصفة أم وليد في المقله

السلام عليكمالكره الماضيه جربت ديول الكسكاس وهذا المره جربتهم في المقلهكاس سميد رطبكاس فرينهملعقتين زيت3كسان ماءوانا زدت شويه زعترخلطي كل المواد بالميكسارخليهم يرتاحو على الأقل نصف ساعهمن بعد طيبهم كما في الصورة ولتوضيح تلقاي ألطريقه في فيديو ديول أم وليدوالصور توضح ألطريقه