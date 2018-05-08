تطبيقي لوصفة أم وليد في المقله

Oum Loukmane
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم
الكره الماضيه جربت ديول الكسكاس وهذا المره جربتهم في المقله
كاس سميد رطب
كاس فرينه
ملعقتين زيت
3كسان ماء
وانا زدت شويه زعتر
خلطي كل المواد بالميكسار
خليهم يرتاحو على الأقل نصف ساعه
من بعد طيبهم كما في الصورة ولتوضيح تلقاي ألطريقه في فيديو ديول أم وليد
والصور توضح ألطريقه
الكره الماضيه جربت ديول الكسكاس وهذا المره جربتهم في المقله
كاس سميد رطب
كاس فرينه
ملعقتين زيت
3كسان ماء
وانا زدت شويه زعتر
خلطي كل المواد بالميكسار
خليهم يرتاحو على الأقل نصف ساعه
من بعد طيبهم كما في الصورة ولتوضيح تلقاي ألطريقه في فيديو ديول أم وليد
والصور توضح ألطريقه
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