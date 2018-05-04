امتحان شفوي

السلام عليكم جماعة الخير قالك مرة طالب دخل لامتحان شفوي سألو الدكتور :

فاش تركب و انت جاي للكلية في الصباح

#الطالب :نركب في الكار

*الدكتور قالو : مليح .. لوكان الدنيا سخونة ف الكار واش تدير ؟؟

#الطالب : نحل الشباك

*الدكتور : جميل ... احسبلي كمية الهواء اللي داخل الكار وهو ماشي على سرعة 60 كيلومتر ف الثانية

#طبعا الطالب معرفش والدكتور ...طيحو ف المادة ..

و كي خرج تلاقى بصاحبو قالو على السؤال .. ودخل للدكتور بعدو

*الدكتور للطالب الثاني:في واش تركب وانت جاى للكليه الصباح ؟؟

#الطالب : بسيارتي

*الدكتور : مليح و كي تكون معطلة ؟؟

#الطالب : نكلم صاحبي يجي يجيبني بسيارتو

*الدكتور : و كي ميكونش موجود؟؟

#الطالب: نخلي بابا يوصلنى

*الدكتور : لو كان عندو خدمة

#الطالب : نركب تاكسي و خلاص

*الدكتور : و كمتلقاش تاكسيات ؟؟

#الطالب: نركب الكار وربي يخلف عليا

*الدكتور : ايوااااه وصلنالها .. لو الدنيا سخونة ف الكار واش تدير ؟

#الطالب : نحي الجاكات

*الدكتور : و كتكون سخونة ياسر ؟؟

#الطالب : نحل ازرار القميص

*الدكتور : و كيكون الطقس سخون ياسر

#الطالب : نحي القميص

*الدكتور استغرب وقالو : لو نار جهنم واش تدير ؟؟؟

#الطالب : نحي السروال

*الدكتور : قالو لو مكش قادر تستحمل ومعادش تقدر ... وقدامك شباك ؟

#الطالب :اسمع نحي قشي الكل و نقعد عريان و الا الشباك لي منحلوش



هههههه نشاء الله تعجبكم

في امان الله .