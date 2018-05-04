امتحان شفوي

Marame Bouras
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم جماعة الخير قالك مرة طالب دخل لامتحان شفوي سألو الدكتور :
فاش تركب و انت جاي للكلية في الصباح
#الطالب :نركب في الكار
*الدكتور قالو : مليح .. لوكان الدنيا سخونة ف الكار واش تدير ؟؟
#الطالب : نحل الشباك
*الدكتور : جميل ... احسبلي كمية الهواء اللي داخل الكار وهو ماشي على سرعة 60 كيلومتر ف الثانية
#طبعا الطالب معرفش والدكتور ...طيحو ف المادة ..
و كي خرج تلاقى بصاحبو قالو على السؤال .. ودخل للدكتور بعدو
*الدكتور للطالب الثاني:في واش تركب وانت جاى للكليه الصباح ؟؟
#الطالب : بسيارتي
*الدكتور : مليح و كي تكون معطلة ؟؟
#الطالب : نكلم صاحبي يجي يجيبني بسيارتو
*الدكتور : و كي ميكونش موجود؟؟
#الطالب: نخلي بابا يوصلنى
*الدكتور : لو كان عندو خدمة
#الطالب : نركب تاكسي و خلاص
*الدكتور : و كمتلقاش تاكسيات ؟؟
#الطالب: نركب الكار وربي يخلف عليا
*الدكتور : ايوااااه وصلنالها .. لو الدنيا سخونة ف الكار واش تدير ؟
#الطالب : نحي الجاكات
*الدكتور : و كتكون سخونة ياسر ؟؟
#الطالب : نحل ازرار القميص
*الدكتور : و كيكون الطقس سخون ياسر
#الطالب : نحي القميص
*الدكتور استغرب وقالو : لو نار جهنم واش تدير ؟؟؟
#الطالب : نحي السروال
*الدكتور : قالو لو مكش قادر تستحمل ومعادش تقدر ... وقدامك شباك ؟
#الطالب :اسمع نحي قشي الكل و نقعد عريان و الا الشباك لي منحلوش
هههههه نشاء الله تعجبكم
في امان الله .
فاش تركب و انت جاي للكلية في الصباح
#الطالب :نركب في الكار
*الدكتور قالو : مليح .. لوكان الدنيا سخونة ف الكار واش تدير ؟؟
#الطالب : نحل الشباك
*الدكتور : جميل ... احسبلي كمية الهواء اللي داخل الكار وهو ماشي على سرعة 60 كيلومتر ف الثانية
#طبعا الطالب معرفش والدكتور ...طيحو ف المادة ..
و كي خرج تلاقى بصاحبو قالو على السؤال .. ودخل للدكتور بعدو
*الدكتور للطالب الثاني:في واش تركب وانت جاى للكليه الصباح ؟؟
#الطالب : بسيارتي
*الدكتور : مليح و كي تكون معطلة ؟؟
#الطالب : نكلم صاحبي يجي يجيبني بسيارتو
*الدكتور : و كي ميكونش موجود؟؟
#الطالب: نخلي بابا يوصلنى
*الدكتور : لو كان عندو خدمة
#الطالب : نركب تاكسي و خلاص
*الدكتور : و كمتلقاش تاكسيات ؟؟
#الطالب: نركب الكار وربي يخلف عليا
*الدكتور : ايوااااه وصلنالها .. لو الدنيا سخونة ف الكار واش تدير ؟
#الطالب : نحي الجاكات
*الدكتور : و كتكون سخونة ياسر ؟؟
#الطالب : نحل ازرار القميص
*الدكتور : و كيكون الطقس سخون ياسر
#الطالب : نحي القميص
*الدكتور استغرب وقالو : لو نار جهنم واش تدير ؟؟؟
#الطالب : نحي السروال
*الدكتور : قالو لو مكش قادر تستحمل ومعادش تقدر ... وقدامك شباك ؟
#الطالب :اسمع نحي قشي الكل و نقعد عريان و الا الشباك لي منحلوش
هههههه نشاء الله تعجبكم
في امان الله .