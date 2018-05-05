دروس في الاعلام الآلي

-الرغبة في النجاح :لازم تحسس نفسك انك مصور مبدع وقادرعلى الوصول لما وصل إليه المحترفين..-الخلفيات :يعني لا يكون تركيزك على الموديل نفسه..وتنسى الخلفية..لأن اختيار الخلفية المناسبة والاهتمام بها..له دور كبير في نجاح الصورة.-أدوات التصوير :كل مازادت عندك أدوات التصوير..صرت قادر بشكل اكبر للتحكم في الصورة قبل التقاطها..وقادر على جعلها اكثر احترافيه..والأدوات تشمل الخلفيات والفلاشات والأرضيات..الخ