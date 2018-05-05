دروس في الاعلام الآلي

omario2018
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 ماي 2018
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- الإقامة
- alger
- الجنس
- ذكر
-الرغبة في النجاح :
لازم تحسس نفسك انك مصور مبدع وقادرعلى الوصول لما وصل إليه المحترفين..
-الخلفيات :
يعني لا يكون تركيزك على الموديل نفسه..وتنسى الخلفية..لأن اختيار الخلفية المناسبة والاهتمام بها..له دور كبير في نجاح الصورة.
-أدوات التصوير :
كل مازادت عندك أدوات التصوير..صرت قادر بشكل اكبر للتحكم في الصورة قبل التقاطها..وقادر على جعلها اكثر احترافيه..والأدوات تشمل الخلفيات والفلاشات والأرضيات..الخ
لازم تحسس نفسك انك مصور مبدع وقادرعلى الوصول لما وصل إليه المحترفين..
-الخلفيات :
يعني لا يكون تركيزك على الموديل نفسه..وتنسى الخلفية..لأن اختيار الخلفية المناسبة والاهتمام بها..له دور كبير في نجاح الصورة.
-أدوات التصوير :
كل مازادت عندك أدوات التصوير..صرت قادر بشكل اكبر للتحكم في الصورة قبل التقاطها..وقادر على جعلها اكثر احترافيه..والأدوات تشمل الخلفيات والفلاشات والأرضيات..الخ
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