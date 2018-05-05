خاطرة من اروع ما قرأت

السلام عليكم

قرأت هذه الخاطرة على صفحة من صفحات الفايسبوك و اعجبتني كثيرا

فاردت ان تمتعوا خاطركم بها

ما اروعها



**المتواضع**

إقرءوا المقالة بتروّي

مرتين وإن استطعتم أكثر

فهي من أجمل ومن أروع

ما كُتِب

(نفسك) عالم عجيب!

يتبدل كل لحظة ويتغير

ولا يستقر على حال

تحب المرء فتراه ملكا

ثم تكرهه فتُبصره شيطانا

وما كان ملكاً ولا كان شيطانا

وما تبدّل!

ولكن تبدلت (حالة نفسك)

وتكون في مسرة

فَترى الدنيا ضاحكة

ثم تراها وأنت في كدر باكية

قد فرغت في سواد الحداد

ما ضحكت الدنيا قطّ ولا بكت!

ولكن كنت أنت:

(الضاحك الباكي)

مسكين جداً أنت

"حين تظن...

أن الكُره يجعلك أقوى"

وأن الحقد يجعلك اذكى

وأن القسوة والجفاء

هي ما تجعلك

إنساناً محترما!

تعلّم أن تضحك مع من معك

وأن تشاركه ألمه ومعاناته

عش معه وتعايش به

عش كبيرا

مهما كان الألم مريرا

هل تعلم أن الحكمة الشهيرة:

"رضا الناس غاية لا تدرك"

دائما يتناقلها الناس مبتورة

وغير مكتملة

وأنها بتكملتها

من أروع الحكم وهي:

"رضا الناس غاية لا تدرك

ورضا الله غاية لا تترك

فاترك ما لا يدرك

وأدرك ما لا يترك"

لا يلزم أن تكون وسيما

لتكون جميلا

ولا مداحا لتكون محبوبا

ولا غنيا لتكون سعيدا

يكفي أن ترضي ربك

وهو سيجعلك عند الناس

جميلا ومحبوبا وسعيدا

لو أصبت 99 مرة

وأخطأت مرة واحدة

لعاتبوك بالواحدة

وتركوا الـ 99

هؤلاء هم البشر!

ولو أخطأت 99 مرة

وأصبت مرة لغفر الله

ال 99 وقبل الواحدة

ذاك هو الله

فما بالنا نلهث وراء البشر

ونبتعد عن الله؟!!!

السمو بالنفس هو أن تتنازل آحياناً وتنسحب بھدوء لأن بقاءك سيخدش قيمتك مع من لآ يقدرون القيم...

حـروفنا أصبحت تحتاج إلى محامي نحن ننطقها بـ براءه وغيرنا يفهمها بـ خبث!!