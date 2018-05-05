اِستطلاع == الكلاسيكو الإسباني == برشلونة VS ريال مدريد ==

Salah eddin
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رواد قسم الكرة العالمية أهلا وسهلا و مرحبا بكم في استطلاع جديد
حول المباراة الأهم في العالم ... من حيث الاثارة و الحماس و المهارة
مباراة الكلاسيكو الإسباني و الصراع الأزلي
بين
ورقة المباراة
الأسبوع: 36
الملعب : الكامب نو / برشلونة
الحكم : اليخاندرو خوسي هيرنانديز هيرنانديز
معلقو المباراة : رؤوف خليف + خليل البلوشي على bein HD1 و حفيظ دراجي على bein HD3
مباراة إياب
نتيجة مباراة الذهاب : 3-0 لصالح برشلونة
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