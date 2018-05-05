اِستطلاع == الكلاسيكو الإسباني == برشلونة VS ريال مدريد ==

ما هو توقعكم لنتيجة المباراة ؟

  • فوز ريال مدريد

    صوت: 3 60.0%

  • فور برشلونة

    صوت: 2 40.0%

  • تعادل الفريقين

    صوت: 0 0.0%
  • مجموع المصوتين
    5
  • الإستطلاع سيغلق: .
Salah eddin

Salah eddin

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رواد قسم الكرة العالمية أهلا وسهلا و مرحبا بكم في استطلاع جديد

حول المباراة الأهم في العالم ... من حيث الاثارة و الحماس و المهارة

مباراة الكلاسيكو الإسباني و الصراع الأزلي

بين



ورقة المباراة


الأسبوع: 36

الملعب : الكامب نو / برشلونة

الحكم : اليخاندرو خوسي هيرنانديز هيرنانديز


معلقو المباراة : رؤوف خليف + خليل البلوشي على bein HD1 و حفيظ دراجي على bein HD3


مباراة إياب


نتيجة مباراة الذهاب : 3-0 لصالح برشلونة















 

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Salah eddin

Salah eddin

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Salah eddin

Salah eddin

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فاعل الخير

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وحي القلم

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Salah eddin

Salah eddin

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وحي القلم

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حروف تائهة

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السلام عليكم
تم التصويت
تعيش الريال اسيدي ههه
ان شاء الله تربح برك ههه مانحبش التصويت تاعي يروح باطل :LOL:
 
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