اِستطلاع == الكلاسيكو الإسباني == برشلونة VS ريال مدريد ==

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مباراة الكلاسيكو الإسباني و الصراع الأزلي

بين

ورقة المباراة

الأسبوع: 36

الملعب : الكامب نو / برشلونة

الحكم : اليخاندرو خوسي هيرنانديز هيرنانديز

معلقو المباراة : رؤوف خليف + خليل البلوشي على bein HD1 و حفيظ دراجي على bein HD3

مباراة إياب

نتيجة مباراة الذهاب : 3-0 لصالح برشلونة