== استطلاع == الريال VS برشلونة / الكلاسيكو الناري

ما توقعاتكم للمباراة

  • فوز الريال

  • تعادل الفريقين

  • فوز برشلونة

النتائج قابلة للعرض بعد التصويت فقط.
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عشاق الساحرة المستديرة أهلا و سهلا بكم

في استطلاع جديد

نحن على موعد مع سهرة اسبانية نارية مشتعلة

مباراة هذا العدد من الاستطلاع مباراة قمة كروية و

اولا لانها مباراة كلاسيكو

و ثانيا لاني طرفيها ... عاصمة اسبانيا و متصدرة الدوري

ريال مدريد و برشلونة

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ورقة المباراة

الاسبوع 36

ملعب الكامب نو

الحكم: اليخاندرو خوسي هيرنانديز

مباراة اياب

نتيجة مباراة الذهاب : 3 مقابل 0 لصالح برشلونة
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

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#2
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#2
الدعوة عامة لكل الاعضاء من اجل التصويت
 
الأفق البعيد

الأفق البعيد

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#3
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#3
والله ياأخي لا أفقه في كرة القدم شيء هههه ولا أُميز فيها بين ( زيد وعبيد ) هههه
لكن سأختار بشكل عشوائي...يعني...هذا ما أستطيعه وعذراً منكم ^ ^
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

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#5
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#5
قال الأفق البعيد:
والله ياأخي لا أفقه في كرة القدم شيء هههه ولا أُميز فيها بين ( زيد وعبيد ) هههه
لكن سأختار بشكل عشوائي...يعني...هذا ما أستطيعه وعذراً منكم ^ ^
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هههههه المهم اختي شكرا على التصويت
 
الأفق البعيد

الأفق البعيد

:: عضو فعّال ::
#6
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#6
Salah eddin

Salah eddin

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#8
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#8
السلام عليكم و رحمة الله

الكلاسيكو مباراة كبيرة و اهم حدث كروي في العالم ...

الريال يمر بفترة زاهية ... بعد الفوز على البايرن ... و البارصا ايضا بعد احرازه لكأس الملك بخماسية امام فريق الاندلس

لكن بالنسبة لظروف المباراة ... أظن أن الريال سيلعب بأريحية كبيرة لانو ماكاش فيه تنافس محلي لان الدوري حسم للبارصا

لذلك المباراة ستكون مباراة أريحية للطرفين ...

اما عن الترشيح ... المعروف ان الريال يلعب افضل خارج قواعده هذا الموسم ... و البارصا بع

خسارة روما اهتزت ثقته نوعا ما

و أرشح الريال للفوز بنتيجة هدفين لهدف

 
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