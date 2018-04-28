== استطلاع == الريال VS برشلونة / الكلاسيكو الناري

السلام عليكم و رحمة الله



الكلاسيكو مباراة كبيرة و اهم حدث كروي في العالم ...



الريال يمر بفترة زاهية ... بعد الفوز على البايرن ... و البارصا ايضا بعد احرازه لكأس الملك بخماسية امام فريق الاندلس



لكن بالنسبة لظروف المباراة ... أظن أن الريال سيلعب بأريحية كبيرة لانو ماكاش فيه تنافس محلي لان الدوري حسم للبارصا



لذلك المباراة ستكون مباراة أريحية للطرفين ...



اما عن الترشيح ... المعروف ان الريال يلعب افضل خارج قواعده هذا الموسم ... و البارصا بع



خسارة روما اهتزت ثقته نوعا ما



و أرشح الريال للفوز بنتيجة هدفين لهدف



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