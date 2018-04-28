== استطلاع == الريال VS برشلونة / الكلاسيكو الناري

رؤوف المستقبل ب
:: عضو مُشارك ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عشاق الساحرة المستديرة أهلا و سهلا بكم
في استطلاع جديد
نحن على موعد مع سهرة اسبانية نارية مشتعلة
مباراة هذا العدد من الاستطلاع مباراة قمة كروية و
اولا لانها مباراة كلاسيكو
و ثانيا لاني طرفيها ... عاصمة اسبانيا و متصدرة الدوري
ريال مدريد و برشلونة
ورقة المباراة
عشاق الساحرة المستديرة أهلا و سهلا بكم
في استطلاع جديد
نحن على موعد مع سهرة اسبانية نارية مشتعلة
مباراة هذا العدد من الاستطلاع مباراة قمة كروية و
اولا لانها مباراة كلاسيكو
و ثانيا لاني طرفيها ... عاصمة اسبانيا و متصدرة الدوري
ريال مدريد و برشلونة
ورقة المباراة
الاسبوع 36
الحكم: اليخاندرو خوسي هيرنانديز
مباراة اياب
نتيجة مباراة الذهاب : 3 مقابل 0 لصالح برشلونة