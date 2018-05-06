مراجعة عامة وتحضير نهائي في اللغات:الفرنسية و الإنجليزية بكالوريا 2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زملائي,زميلاتي الأعضاء و زوارنا الكرام

لم يبق من الوقت إلا القليل على بكالوريا 2018

رفعا لمعنوياتنا

كوني أيضا مترشحة للمرة الثانية في البكالوريا لغات أجنبية

ومايسعنا أن نقوم به هو تبادل المكتسبات كي نتمكن من ضبط أفكارنا

وتثبيت معلوماتنا

معا لمراجعة موحدة

في اللغات الأجنبية: الفرنسية و الإنجليزية

الأسئلة الشائعة وطريقة الإجابة عليها, أهم المصطلحات المتداولة ....الخ

مختلف الاستفسارات فلكم المجال

على بركة الله أتمنى أن تكونوا في تمام الصحةزملائي,زميلاتي الأعضاء و زوارنا الكراملم يبق من الوقت إلا القليل على بكالوريا 2018رفعا لمعنوياتناكوني أيضا مترشحة للمرة الثانية في البكالوريا لغات أجنبيةومايسعنا أن نقوم به هو تبادل المكتسبات كي نتمكن من ضبط أفكارناوتثبيت معلوماتنامعا لمراجعة موحدةفي اللغات الأجنبية: الفرنسية و الإنجليزيةالأسئلة الشائعة وطريقة الإجابة عليها, أهم المصطلحات المتداولة ....الخمختلف الاستفسارات فلكم المجالعلى بركة الله

بعض التسبيحات و الذكر كي يبارك الله لنا في أعمالنا

أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم

أستغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ذي الشأن عظيم البرهان ,شديد السلطان,ماشاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمان الرحيم

أسأل الله أن يجمعنا في هذه الصفحة بكل طيب وأن يبارك لنا في عملنا ويرزقنا علما نافعا دائما ثابتا

آمين يارب العالمين