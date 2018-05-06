مراجعة عامة وتحضير نهائي في اللغات:الفرنسية و الإنجليزية بكالوريا 2018

MAROUA HAIBER

MAROUA HAIBER

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
23 أوت 2014
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العمر
19
الإقامة
الجزائر-سطيف
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة (y):giggle:زملائي,زميلاتي الأعضاء و زوارنا الكرام
لم يبق من الوقت إلا القليل على بكالوريا 2018
رفعا لمعنوياتنا
كوني أيضا مترشحة للمرة الثانية في البكالوريا لغات أجنبية
ومايسعنا أن نقوم به هو تبادل المكتسبات كي نتمكن من ضبط أفكارنا
وتثبيت معلوماتنا
معا لمراجعة موحدة
في اللغات الأجنبية: الفرنسية و الإنجليزية
الأسئلة الشائعة وطريقة الإجابة عليها, أهم المصطلحات المتداولة ....الخ
مختلف الاستفسارات فلكم المجال
على بركة الله

بعض التسبيحات و الذكر كي يبارك الله لنا في أعمالنا
أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم
أستغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ذي الشأن عظيم البرهان ,شديد السلطان,ماشاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمان الرحيم
أسأل الله أن يجمعنا في هذه الصفحة بكل طيب وأن يبارك لنا في عملنا ويرزقنا علما نافعا دائما ثابتا
آمين يارب العالمين




 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
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النقاط
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
ان شاءلله بالتوفيق حبيبتي مروة
ربي يسدد خطاك وتتحصلين على المعدل الذي تتمنيه
 
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