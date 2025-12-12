السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





جواهر الأذكار و الدعوات ..... مفاتيح الطمأنينة





ممكن تقرؤوها بنية حسنة لعلها خير لكم





اللهم إني أستغفرك من جميع ذنوبي صغيرِها و كبيرِها

و أستغفِرك عدد أيام حياتي

و أستغفرك عدد ما استغفرَك المُستغفرون و عدد ما سبَّح المُسبِّحون

و عدد كل صغيرٍ و كبيرٍ في الكَون



أستغفِرُك حتّي تغفر لي و تُدخلني الجنّة

( لا نعلم متى نموت لعلها تكون صدقة جارية )



اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد

اللهم صلِ و سلم و بارك على نبينا محمد







لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين

لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين

لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين







أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه







اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و اامسلمات الأحياء منهم و الأموات

اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و اامسلمات الأحياء منهم و الأموات

اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و اامسلمات الأحياء منهم و الأموات







ربّنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قِنا عذاب النار

ربّنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قِنا عذاب النار

ربّنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قِنا عذاب النار







سبحان الله و بحمده

عدد خلقه و رضا نفسه و زِنة عرشه و مِداد كلماته

سبحان الله و بحمده

عدد خلقه و رضا نفسه و زِنة عرشه و مِداد كلماته

سبحان الله و بحمده

عدد خلقه و رضا نفسه و زِنة عرشه و مِداد كلماته





لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم







اللهم إرحمنا برحمتك

اللهم إرحمنا برحمتك

اللهم إرحمنا برحمتك





اللهم أحسِن خاتمتنا

اللهم أحسِن خاتمتنا

اللهم أحسِن خاتمتنا







اللهم أعِنا على طاعتك و حسن عبادتك

اللهم أعِنا على طاعتك و حسن عبادتك

اللهم أعِنا على طاعتك و حسن عبادتك







سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر







سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم







تاج الذكر :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير



تاج التسبيح :

سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زِنة عرشه و مداد كلماته



تاج الدعاء :

ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار



تاج الإستغفار :

اللهم أنت ربي ﻻ إله إﻻ أنت خلقتني

و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت

أعوذ بك من شر ما صنعت

أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي

فاغفر لي فإنه ﻻ يغفر الذنوب إﻻ أنت



تاج التحصين :

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ

في الأض و لا في السماء

و هو السميع العليم



تاج تفريج الكرب :

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين



تاج راحة البال :

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي

العظيم





و تذكروا

أن تفعلوا الخير مهما كان و لا تستصغروه فلا تدرون أي حسنة تدخلكم الجنة



و كونوا سببا في تذكير الكثيرين بذكر الله لتنالوا أجر من قرائها





تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال

و لا تنسونا من دعائكم

...... ​