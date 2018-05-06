برنامجي في رمضان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أردت مشاركتكن ببرنامجي اليومي في شهر رمضان





-صباحا :

أقوم بأعمالي المنزلية والاهتمام بابنتي

والدخول الى المنتدى

مع الظهر أقرأ في المصحف

أصلي الظهر وأكمل القراءة

-أقوم بقيلولة أو المشاركة في المنتدى

-أكلم عائلتي

-في المساء :

أذكار المساء -أصلي العصر وأبدأ في تحضير طعام الافطار

أعود وأقرأ في المصحف مجددا

أقوم بتحضير المائدة

أصلي صلاة المغرب

أتناول الافطار

أغسل الأواني

أرتاح قليلا ثم أصلي العشاء والشفع والوتر

وأقرأ في المصحف

-أشارك في المنتدى

-قيام الليل ولو بركعتين

- ثم النوم والنهوض وقت السحور

للصلاة وقراءة القرآن

ثم النوم الى الصباح مجددا...أذكار الصباح





اللهم بلغنا رمضان











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