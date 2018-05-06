برنامجي في رمضان

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,269
الإعجابات
58,975
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت مشاركتكن ببرنامجي اليومي في شهر رمضان


-صباحا :
أقوم بأعمالي المنزلية والاهتمام بابنتي
والدخول الى المنتدى
مع الظهر أقرأ في المصحف
أصلي الظهر وأكمل القراءة
-أقوم بقيلولة أو المشاركة في المنتدى
-أكلم عائلتي
-في المساء :
أذكار المساء -أصلي العصر وأبدأ في تحضير طعام الافطار
أعود وأقرأ في المصحف مجددا
أقوم بتحضير المائدة
أصلي صلاة المغرب
أتناول الافطار
أغسل الأواني
أرتاح قليلا ثم أصلي العشاء والشفع والوتر
وأقرأ في المصحف
-أشارك في المنتدى
-قيام الليل ولو بركعتين
- ثم النوم والنهوض وقت السحور
للصلاة وقراءة القرآن
ثم النوم الى الصباح مجددا...أذكار الصباح


اللهم بلغنا رمضان





 
همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
118
الإعجابات
311
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
قال أم ياسمينdz:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت مشاركتكن ببرنامجي اليومي في شهر رمضان


-صباحا :
أقوم بأعمالي المنزلية والاهتمام بابنتي
والدخول الى المنتدى
مع الظهر أقرأ في المصحف
أصلي الظهر وأكمل القراءة
-أقوم بقيلولة أو المشاركة في المنتدى
-أكلم عائلتي
-في المساء :
أذكار المساء -أصلي العصر وأبدأ في تحضير طعام الافطار
أعود وأقرأ في المصحف مجددا
أقوم بتحضير المائدة
أصلي صلاة المغرب
أتناول الافطار
أغسل الأواني
أرتاح قليلا ثم أصلي العشاء والشفع والوتر
وأقرأ في المصحف
-أشارك في المنتدى
-قيام الليل ولو بركعتين
- ثم النوم والنهوض وقت السحور
للصلاة وقراءة القرآن
ثم النوم الى الصباح مجددا...أذكار الصباح


اللهم بلغنا رمضان





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مشالله بارك الله لك فيه
 
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