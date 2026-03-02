السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





من التركيز إلى النجاح .... رحلة النجاح في رمضان بقلمي





مع إقتراب موعد الإختبارات

يلاحظ الكثير من الأساتذة أن تركيز التلاميذ يتراجع

و أن التفاعل داخل الأقسام يقلّ

و هو ما يرتبط بتغيّر نمط النوم و العادات الغذائية في شهر رمضان المبارك



هذا الشرود الذهني قد ينعكس مباشرة على النتائج الدراسية في هذه المرحلة





إلى أولياء الأمور ... كونوا جزءا من نجاح أبنائكم ...

نجاح أبنائنا يبدأ من البيت و دوركم اليوم هو الأساس في إستعادة حماسهم و تجديد طاقتهم عبر

الدعم النفسي بمرافقة الأبناء بهدوء بعيداً عن التوبيخ و الضغط و توفير البيئة المحفزة بتوفير جو مريح يساعد على التركيز و المراجعة

و توفير الطاقة الإيجابية بكلمات التشجيع المستمرة التي تُعتبر الوقود الحقيقي للنجاح







إلى أبنائنا التلاميذ الأعزاء ....

أنتم قادرون على التميز و إجتهادكم في هذا الشهر الفضيل هو مضاعفة للأجر و الثواب

لا تدعوا التسويف يسرق أحلامكم بل استثمروا وقتكم في تنظيم جدول مراجعة يومي متوازن و من الضروري الإبتعاد عن المشتتات مثل الهاتف و الأجهزة الذكية و الإنشغال بما لا يفيد

و عززوا الثقة بقدراتكم فجهد اليوم هو فرحة الغد





نسأل الله أن يوفق أبناءنا للنجاح و التفوق و أن يجعل ثمرة تعبهم فخراً لهم و لأوليائهم و لمؤسستهم التربوية





في أمان الله

.... ​