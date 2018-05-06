عشر همسات لكل فتاة

آڷهمســہ آڷتآسـعہ : ​

من أجل الحفاظ على المودة والرحمة



قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم : 21



ومن أجل المحافظة على تلك المودة والرحمة فعلى الأخت المسلمة أن تُسرع دائما ً لإرضاء زوجها إلا في معصية الله .. وأن تتزين له ولا تجعل بصره يقع على شيء يكرهه .. وأن تدخل السعادة عليه في كل وقت .. وأن توافقه في رغباته وأفكاره ومشاعره ما دامت في طاعة الله وفي خدمة دين الله جل وعلا ولا تكلفه ما لا يطيق ولا تقدم رأيها على رأيه وأن تحفظه في غيبته ولا تصوم نفلا ً إلا بإذنه .. بل تسعى دائما ً لتعينه على طلب العلم والدعوة إلى الله . ​

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