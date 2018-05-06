عشر همسات لكل فتاة

ناصر dz

ناصر dz

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#1
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#1
هذا موضوع كا ن ودى انزلة فى قسم حواء بس طالما محرمين منة نزلتة هنا
همسات للمرأة المسلمة الصالحة (موضوع رائع للمؤمنات الصالحات)
آڷهمســہ آڷأۈڷـۓ :

علم يجلب المغفرة

أختاه : إن علم الإنسان بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبب عظيم من أسباب المغفرة

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عبدا ً أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت فأغفره ، فقال ربه : أعلم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ، ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لي . قال : علم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي . ثم أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لي . قال : علم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء "

 
ناصر dz

ناصر dz

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#2
إنضم
14 جانفي 2015
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#2
آڷهمســہ آڷثآنيـہ :

عليك بهذا الدعاء الجامع

عليك أختاه بهذا الدعاء الجامع الذي يجمع لك ِ الخير كله في الدنيا والآخرة

قال صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم .. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك . اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ً "
 
ناصر dz

ناصر dz

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#3
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14 جانفي 2015
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#3
آڷهمسـہ آڷثآڷثــہ :

بيت في الجنة ( في خمس دقائق )

قال صلى الله عليه وسلم : " من قرأ " قل هو الله احد " عشر مرات بنى الله له بيتا ً في الجنة "

فها هي الفرصة أمامك للفوز ببيت في جنة الرحمن بقراءة سورة الإخلاص عشر مرات .. فأحرصي يا أختاه على أن تكون لك ِ دولة في جنة الرحمن .​
 
ناصر dz

ناصر dz

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#4
إنضم
14 جانفي 2015
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#4
آڷهمســہ آڷرآبْعَــہ :

مكتبة إسلامية في بيتك

احرصي أيتها الأخت الفاضلة على وضع نواة لمكتبة إسلامية في بيتك تضم الكتب والأشرطة النافعة التي تجلب الخير والبركة على البيت وأهله على أن تتعاون الأسرة كلها على المحافظة على تلك المكتبة وعلى تدعيمها بصورة مستمرة بالكتب والأشركة النافعة وبذلك تتمكن الأسرة كلها من الاطلاع على أمور دينها وينتشر الخير ويعم البلاد والعباد .​

 
ناصر dz

ناصر dz

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#5
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14 جانفي 2015
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#5
آڷهمسـہ آڷخآمســہ :

احفظي بيتك من الشيطان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقراوا سورة البقرة في بيوتكم ، فإن الشيطان لا يدخل بيتا ً يُقرأ فيه سورة البقرة "

وعن فضل الآيتين الأخيرتين منها وأثر تلاوتهما في البيت

قال عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى كتب كتابا ً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وهو عند العرش وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يُقرأن في دار ثلاث ليال ٍ فيقربهما الشيطان "

 
ناصر dz

ناصر dz

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#6
إنضم
14 جانفي 2015
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#6
آڷهمســہ آڷسآدَسـہ :

عليك ِ بحسن الخلق ليكتمل إيمانك

قال صلى الله عليه وسلم : " أكمل المؤمنين إيمانا ً أحسنهم خلقا ً "
وقال صلى الله عليه وسلم : " إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم "
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة ؟ قال : " تقوى الله وحسن الخُلق "
وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق "
وقال صلى الله عليه وسلم : إن من أحبكم إلي َّ وأقربكم مني مجلسا ً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ً "
وقال صلى الله عليه وسلم : " أنا زعيم ببيت في ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقا ً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ً وببيت في أعلى الجنة لمن حَسُن خُلقه "
 
ناصر dz

ناصر dz

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#7
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14 جانفي 2015
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#7
آڷهمســہ آڷسآبعة :

الجنة تطلبك من الله جل وعلا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا ً إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا ً إلا قالت النار : اللهم أجره مني "

فلا تفتري يا أختاه عن سؤال الجنة من الملك جل جلاله عسى الله أن يرزقك الجنة ونعيمها
 
ناصر dz

ناصر dz

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#8
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#8
آڷهمســہ آڷتآمنة:

ذكر خير لك ِ من الخادم

قال صلى الله عليه وسلم : لإبنته فاطمة وزوجها عليّ رضي الله عنهما عندما سألته أن يعطيها خادما ً يعينها على شئون البيت .. فقال لها صلى الله عليه وسلم ولزوجها عليّ رضي الله عنهما : " ألا أدلكما على خير مما سألتماه ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا ً وثلاثين .. وأحمدا الله ثلاثا ً وثلاثين .. وسبحا ثلاثا ً وثلاثين .. فإن ّلك خير لكما من خادم "

فلا ينبغي لمؤمنة أن تغفل عن هذا الذكر ليكون عونا ً لها على شئون بيتها وزوجها وأولادها .
 
ناصر dz

ناصر dz

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#9
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#9
آڷهمســہ آڷتآسـعہ :

من أجل الحفاظ على المودة والرحمة

قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم : 21

ومن أجل المحافظة على تلك المودة والرحمة فعلى الأخت المسلمة أن تُسرع دائما ً لإرضاء زوجها إلا في معصية الله .. وأن تتزين له ولا تجعل بصره يقع على شيء يكرهه .. وأن تدخل السعادة عليه في كل وقت .. وأن توافقه في رغباته وأفكاره ومشاعره ما دامت في طاعة الله وفي خدمة دين الله جل وعلا ولا تكلفه ما لا يطيق ولا تقدم رأيها على رأيه وأن تحفظه في غيبته ولا تصوم نفلا ً إلا بإذنه .. بل تسعى دائما ً لتعينه على طلب العلم والدعوة إلى الله .

 
ناصر dz

ناصر dz

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#10
إنضم
14 جانفي 2015
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#10
آڷهمســہ آڷعآشرة :

وقرن في بيوتكن

قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب : 33
فإن من صفات الأخت المسلمة أنها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة .. وإذا خرجت فإنها تلتزم بآداب الشرع الحنيف من لبس الحجاب وعدم التعطر .. وكذلك فهي تغض بصرها وتخرج مع واحد من محارمها ولا ترفع صوتها ولا تمزح مع البائعين بل تترك زوجها ليشتري لها ما شاءت وهي تشير على الشيء الذي تريده
 
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