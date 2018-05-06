عشر همسات لكل فتاة

هذا موضوع كا ن ودى انزلة فى قسم حواء بس طالما محرمين منة نزلتة هنا
همسات للمرأة المسلمة الصالحة (موضوع رائع للمؤمنات الصالحات)
همسات للمرأة المسلمة الصالحة (موضوع رائع للمؤمنات الصالحات)
آڷهمســہ آڷأۈڷـۓ :
علم يجلب المغفرة
أختاه : إن علم الإنسان بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبب عظيم من أسباب المغفرة
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عبدا ً أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت فأغفره ، فقال ربه : أعلم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ، ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لي . قال : علم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي . ثم أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لي . قال : علم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء "
أختاه : إن علم الإنسان بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبب عظيم من أسباب المغفرة
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عبدا ً أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت فأغفره ، فقال ربه : أعلم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ، ثم مكث ماشاء الله ثم أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لي . قال : علم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي . ثم أصاب ذنبا ً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لي . قال : علم عبدي ان له ربا ً يغفر الذنب ويأخذ به ، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء "