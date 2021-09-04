و المستغفرين بالأسحار

إلياس
:: أستاذ::
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اود ان احدثكم اليوم عن فضل الاستغفار وانه يمكن ان يكون حلا لكل مشاكلنا كما انه يمكن عن طريقه ان تتحقق جميع امانينا واعلم انكم ستقولون لى وكيف ذلك وسوف اجيب عليكم بقول الله عز وجل على لسان سيدنا نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربكم انّه كان غفّارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهارا )- الآيات 10؛11،12 من سورة نوح.
ولنتذكر كم كان نبينا صلى لله عليه وسلم يستغفر ربه و هو الذى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولننظر الى انفسنا فكم نعصى ربنا ولا نستغفره ولا نتوب اليه وهو القائل عز وجل (ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) النساء : 110
وما أجمل ان نكون فى زمرة المستغفرين بالأسحار قال تعالى ( الصّابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) آل عمران :17. ووقت السحر هوقبيل الفجر مثلا بربع ساعة والله اعلم فكم من الجميل ان نقوم قبيل الفجر فنصلى ركعتى قيام الليل ونستغفر الله حتى يؤذن الفجر وان لم يك لدينا وقت لنؤدى كلاهما فلنستغفر الله فى هاتين الركعتين من قيام الليل وبذلك يتحقق لنا باذن الله تعالى ثواب قيام الليل وفضل الاستغفار امّا بخصوص سيد الاستغفار فهو ما جاء فى صحيج البخارى عن شداد بن أوس رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك ، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علىّ ، وأبوء بذنبى ، فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت
من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسى فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من أهل الجنة
المستغفرين بالأسحار
حبيت ان اتطرق من خلال هذا الموضوع الى افعال بعض المسلمين الذين يرتكبون المعاصي في الساعات المتأخرة
من الليل اوقات السحر ظنوا أن ظلمة الليل تسترهم ,,, البعض يتمادى في ارتكاب المعاصي
يفعلون ذلك في الظلام خوفا من الناس
عجبا يخشون المخلوقات ولايخشون الخالق !!!
جعلوا الله- سبحانه - أهون الناظرين إليهم !!!!
إذا ما خلوت بريبة في ظلمـة ......... والنفس داعية إلي العصياني
فاستحي من نظر الاله وقل لها ......... إن الذي خلق الظلام يراني ..؟؟
انقسم الناس بالليل الى 3 اقسام
1- القسم الاول :سهرانين بس يفعلون شيء يغضب الله يقترفون الذنوب والمعاصي ,,,من مشاهدة الافلام والفضائيات الهابطه او
الاختلاء المحرم والفواحش او المكالمات الهاتفيه والانغماس في الرذيلة وبعض النساء للاسف يسهرون فيالاعراس على النميمه وسماع الغناء وغيرها من المخالفات
2- القسم الثاني: ,,,هم النائمون الذين لم يتذوقوا حلاوة قيام الليل ,,يضيعون اوقاتهم
بالعمل نهارا والنوم ليلا انشغلوا بالدنيا ونسوا الآخرة!!
عجباً كيف ينام…جوف ليل وقلبه مستهام..إن قلبي طائر لمليك الأنام
3_ القسم الاخير,,يخلون بربهم ويتوجهون الى خالقهم ,,, يستغفرونه و يسألونه من فضله
{كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}[(17) سورة الذاريات]
ويقول الله -جل وعلا-: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}[(16) سورة السجدة]، ويقول الله -جل وعلا-: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}[(9) سورة الزمر]
حقا إن للأسحار أسرار
في وقت نزول المولى عز وجل إلى السماء الدنيا يقول :
((هل من داع فأستجيب له , هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأعطيه))
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟
}
هل من مستغفر فاغفر له ؟؟
هل من داع فاستجيب له ؟؟
يا الله ما احلى التضرع بين يدي الله في ساعة السحر
فلا تضيعوها ففيها تذوقوناللذة والأنس بالله وحلاوة الإيمان
اخوتي في الله
*هيا نقوم ونزيل عن قلوبنا ادران الذنوب ونقف بين يدي علام الغيوب
*اهجر بالنهار لذيذ الطعام. ودع في الدجى لذيذ المنام فالله يدعوك لدار السلام
..
وسأختم حديثى باذن الله بهذا الحديث الشريف: اذا اذنب العبد ثم استغفر ، قال الله تعالى : علم عبدى ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب : يا ملائكتى ، قد غفرت له .. فاذا اذنب العبد ثم استغفر ، قال الله تبارك وتعالى : علم عبدى ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب .. يا ملائكتى، اششهدكم انّى قد غفرت له
ولنتذكر كم كان نبينا صلى لله عليه وسلم يستغفر ربه و هو الذى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولننظر الى انفسنا فكم نعصى ربنا ولا نستغفره ولا نتوب اليه وهو القائل عز وجل (ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) النساء : 110
وما أجمل ان نكون فى زمرة المستغفرين بالأسحار قال تعالى ( الصّابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) آل عمران :17. ووقت السحر هوقبيل الفجر مثلا بربع ساعة والله اعلم فكم من الجميل ان نقوم قبيل الفجر فنصلى ركعتى قيام الليل ونستغفر الله حتى يؤذن الفجر وان لم يك لدينا وقت لنؤدى كلاهما فلنستغفر الله فى هاتين الركعتين من قيام الليل وبذلك يتحقق لنا باذن الله تعالى ثواب قيام الليل وفضل الاستغفار امّا بخصوص سيد الاستغفار فهو ما جاء فى صحيج البخارى عن شداد بن أوس رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك ، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علىّ ، وأبوء بذنبى ، فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت
من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسى فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من أهل الجنة
المستغفرين بالأسحار
حبيت ان اتطرق من خلال هذا الموضوع الى افعال بعض المسلمين الذين يرتكبون المعاصي في الساعات المتأخرة
من الليل اوقات السحر ظنوا أن ظلمة الليل تسترهم ,,, البعض يتمادى في ارتكاب المعاصي
يفعلون ذلك في الظلام خوفا من الناس
عجبا يخشون المخلوقات ولايخشون الخالق !!!
جعلوا الله- سبحانه - أهون الناظرين إليهم !!!!
إذا ما خلوت بريبة في ظلمـة ......... والنفس داعية إلي العصياني
فاستحي من نظر الاله وقل لها ......... إن الذي خلق الظلام يراني ..؟؟
انقسم الناس بالليل الى 3 اقسام
1- القسم الاول :سهرانين بس يفعلون شيء يغضب الله يقترفون الذنوب والمعاصي ,,,من مشاهدة الافلام والفضائيات الهابطه او
الاختلاء المحرم والفواحش او المكالمات الهاتفيه والانغماس في الرذيلة وبعض النساء للاسف يسهرون فيالاعراس على النميمه وسماع الغناء وغيرها من المخالفات
2- القسم الثاني: ,,,هم النائمون الذين لم يتذوقوا حلاوة قيام الليل ,,يضيعون اوقاتهم
بالعمل نهارا والنوم ليلا انشغلوا بالدنيا ونسوا الآخرة!!
عجباً كيف ينام…جوف ليل وقلبه مستهام..إن قلبي طائر لمليك الأنام
3_ القسم الاخير,,يخلون بربهم ويتوجهون الى خالقهم ,,, يستغفرونه و يسألونه من فضله
{كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}[(17) سورة الذاريات]
ويقول الله -جل وعلا-: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}[(16) سورة السجدة]، ويقول الله -جل وعلا-: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}[(9) سورة الزمر]
حقا إن للأسحار أسرار
في وقت نزول المولى عز وجل إلى السماء الدنيا يقول :
((هل من داع فأستجيب له , هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأعطيه))
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟
}
هل من مستغفر فاغفر له ؟؟
هل من داع فاستجيب له ؟؟
يا الله ما احلى التضرع بين يدي الله في ساعة السحر
فلا تضيعوها ففيها تذوقوناللذة والأنس بالله وحلاوة الإيمان
اخوتي في الله
*هيا نقوم ونزيل عن قلوبنا ادران الذنوب ونقف بين يدي علام الغيوب
*اهجر بالنهار لذيذ الطعام. ودع في الدجى لذيذ المنام فالله يدعوك لدار السلام
..
وسأختم حديثى باذن الله بهذا الحديث الشريف: اذا اذنب العبد ثم استغفر ، قال الله تعالى : علم عبدى ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب : يا ملائكتى ، قد غفرت له .. فاذا اذنب العبد ثم استغفر ، قال الله تبارك وتعالى : علم عبدى ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب .. يا ملائكتى، اششهدكم انّى قد غفرت له
أسأل الله أن يعينا على قيام الليل .