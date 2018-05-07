كيفية صنع كعكة بنكهة الكسل ...

سلام عليكم واش راكم بخير نشالله ؟

هذي مدة ما كتبتش موضوع اليوم رايح نكتب موضوع بنكهة القصف

سيداتي العزيزات اسمحولي ولكن لحقت للكرش خخخ قصدي للعظم

البارح رايح ندور شوي في البلاد فتت على بعض ليبوشري يعني {جزارة }

هيا ياسيدي عجبني واحد فيهم قلت ندخل نقرعج على اللحم بمناسبة قدوم شهر رمضان ربي يلحقنا بيه ويتقبلو منا قلت نشوفو

وين راهو لاحق السعر لكن صراحة استغربت وتشوكيت من بعض المنتوجات اللي فيه

يعني ماشاء الله سيدتي العزيزة ما عندك فاه تخممي بوزلوف مقطع وموجد دايريلو حتى الحمص يعني كي شغل طبق

نتاع بوزلوف في طبسي اللي عليك حطيه في الفور برك وما تنسايش الملح هذا مكان ...هيا

زدت شفت كذالك دجاجة مقطعة بيان سواني من كل جيهة محطوطة كذالك في طبق

مغلق جيدا ارفدي وحطي في الفوور

الجلبانة واجدة الحمص واجد الطعام واجد الخضر مقطعة تروح لي يبيع الحوت والسردين يقلك خويا نحيلك الشوك وليديشي

ها الرب سيدي واش بقالك سيدتي العزيزة باش تخدمي

..البوزلوف ما تشويه الدجاج ما تقطعيه الطعام ما تفتليه الفريك ما تغربليه الطوماطيش ما تصبريه المطلوع ما تخبزيه العقاقر واجدين كلش وااجد واش بقى للمراة عمل في الكوزينة صراحة قلقني هذا الامر واش خلينا حركة لنساء اليوم

وين راهم انساء نتاع بكري نشفالها كان جدي يشري الدجاج حي ويذبحو في الدار يسيح الدم كيما نقولو

والام نتاعي الجيل القديم وحدة تريشو يعني تنحلو الريش مع الماء الساخن وحدة تنح الاحشاء وحدة تقطع الدجاج هذيك تفتل الطعام وغيرها من الاشياء

ما نحكيش ثاني على غسالات الاواني يعني الصح تعجبت واش بقات للنساء خدمة كلش وااجد انا واحد من الناس لوكان يقولولي

تزوج باش طيبلك مرتك نقلهم ماهوش سبب باسكو كلش كاين ندخل الطبسي ولا السنيوية للفور و هووب نتعشى ..يخي وقت لحقنالو يخي

صحيتو سلام ​