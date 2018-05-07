اتحاد العاصمة يسحق يانج أفريكانز بكأس الكونفيدرالية

سحق اتحاد العاصمة الجزائري، ضيفه يانج أفريكانز التنزاني برباعية نظيفة، بملعب الخامس يوليو، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات، بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.



وبتلك النتيجة حصد الفريق الجزائري، أول 3 نقاط له تصدر بها المجموعة، بينما ظل ضيفه بلا نقاط، في المؤخرة.



ولم ينتظر اتحاد العاصمة طويلا، وافتتح أسامة درفلو باب التسجيل في الدقيقة الرابعة، ثم ضاعف فاروق شافعي النتيجة في الدقيقة 33.





وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض سيطرتهم، حتى أضافوا الهدف الثالث عن طريق عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 54.



وحصل اتحاد العاصمة على ركلة جزاء، نفذها الحارس محمد الأمين زماموش، بنجاح في الدقيقة 92، مسجلا الهدف الرابع.