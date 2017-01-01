نصر حسين داي يهزم اتحاد الحراش بثلاثية في الدوري

تغلب نصر حسين داي، على ضيفه وجاره اتحاد الحراش بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في افتتاح المرحلة العشرين من مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم. رفع نصر حسين داي رصيده الى 28 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد اتحاد الحراش عند 26 نقطة في المركز التاسع. تقدم احمد قاسمي لنصر حسين داي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، وضاعف محمد امين عبيد، النتيجة بنفس الطريقة في الدقيقة 45، قبل ان يضيف حسين العرفي، الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وتستكمل بقية مباريات المرحلة العشرين غدا الجمعة وبعد غد السبت.