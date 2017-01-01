نصر حسين داي يهزم اتحاد الحراش بثلاثية في الدوري

الموضوع في 'الرابطة المحترفة الاولــى' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 10:08.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    تغلب نصر حسين داي، على ضيفه وجاره اتحاد الحراش بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في افتتاح المرحلة العشرين من مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم.

    رفع نصر حسين داي رصيده الى 28 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد اتحاد الحراش عند 26 نقطة في المركز التاسع.

    تقدم احمد قاسمي لنصر حسين داي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، وضاعف محمد امين عبيد، النتيجة بنفس الطريقة في الدقيقة 45، قبل ان يضيف حسين العرفي، الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

    وتستكمل بقية مباريات المرحلة العشرين غدا الجمعة وبعد غد السبت.

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    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 10:08
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  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بالتوفيق للفريق
     
    مشاغب, ‏17 فيفري 2017 على 10:37
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    البطولة الجزائرية راهي عياتنة بلبزاف
    البطولة المليحة في العالم هي الإنجليزية
     
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 10:39
    #3