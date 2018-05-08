ليت الدنيا مثل أمي ... أزعلها وتراضيني



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





من الجميل أن تكون سيارتك الفخمه الجديده ومن الرائع أن تكون لديك فيلا عظيمة



وزوجه جميلة وأموال لا حصر لها ولكن الأجمل من هذا كله أن تكون لديك أم



تقبلها كل صباح فتقول : الله يرضى عليك يا ولدي ..



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



يخجل الكثير من الأبناء من أمهاتهم ويحسون بالخزي



وهم يمشون معها إو يأخذونها إلى مكان ما



وعلى العكس تماما تفتخر الأم عندما يأخذها ولدها إلى السوق أو إلى بيت أحد الأقارب ...



فعلا ما أروع الأمهات وما أقسى الأبناء ..



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



قبل أن تزوج ابنتك لأحد الشباب المتقدمين لطلب يدها



لا تسأل عن أخلاقه ودينه وأصله وماله ووظيفته



فقط .. لا تنسى سؤالا مهما هو : كيف يعامل الولد أمه وأبوه ؟!



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



كل واحد يفكر في إرسال هدية لزوجته أو لصديق عزيز



الله يخلي المصلحة ولكن هل يفكر أحدنا بمفاجأة أمه بهدية ؟!



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



ربما لا تعرف حجم الحب الذي يكنه قلب أمك لك ولكن



عندما تتزوج وتنجب الأبناء ستعرف مقدار الحب



الذي يكنه الآباء لأبنائهم وإذا لم تحس بعد ذلك بمقدار



الحب الذي أحدثك عنه الآن فتأكد يا عزيزي بأن قلبك هو مجرد صخرة صماء !



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



كل شيء يعوض في هذه الدنيا ، زوجتك ستطلقها



وتتزوج من هي أفضل منها ، أبنائك ستنجب غيرهم ،



أموالك ستجمع غيرها ولكن أمك هي الشيء الوحيد الذي إذا ذهب لا يعود أبدا !!



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



بعض الأبناء يعتقدون أن الأم مجرد خادمة تطبخ وتنظف وتوقظ في الصباح ،



ولكن الفرق الوحيد بينها وبين الخادمة هو أن الخادمة تأخذ راتبا



والأم تعمل ليلا ونهارا وببــــلاش !!



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



بعض الأبناء لم يعرفوا قيمة أمهاتهم بعد كما أنهم لن



يعرفوا إلا عندما تأتي زوجة الأب أو تنتقل روح



أمهم إلى بارئها !



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



كم واحد منا يقبل يد أمه وكم واحد منا يقبل رأسها وكم



واحد منا يكلمها باحترام وأدب .. لو نظر كل



واحد منا إلى أسلوب تعامله مع أمه لوجد نفسه عاقا



وجاحدا ومجرما .. كم هو حقير هذا الإنسان !



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



ذكر بالقرآن و يشهد التاريخ أن كل من عاق أمه لم يرَ



الخير والسعادة في حياته ، كما يشهد التاريخ أن



كل من أساء إلى أمه أساء إليه أبنائه ، ويشهد التاريخ



أن الأم هي صاحبة أعظم جميل يتلقاه الإنسان



كما يشهد بأنها تتلقى أعظم جحود يتوقعه البشر على مر التاريخ !!



** ليت الدنيــا مثـل امي...ازعلها وتراضيني **



يقول أحمد شوقي أن الأم مدرسة ويقول بعض الأبناء



أن الأم مؤسسة نظافة وخدمات عامة !



بعد وفاة الأم وهداية الأبناء يتمنى كل عاق أن تخرج أمه



رأسها من قبرها ليقبلها ويقول لها :



أمـــاه ... سامحيني !!



.. لأجلكِ أمي وحقك أكبر ..



الله يطول ب اعمار الاحياء منهم



و يرحم امهات الملسمين المتوفين ويجعلهم في جنة الفردوس