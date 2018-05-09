الأرض على موعد لمواجهة نجم الموت

ناصر dz

ناصر dz

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حذر علماء الفلك من أن كوكب الأرض محكوم عليه بمواجهة "نجم الموت".


ونشر إثنين من علماء الفلك بجامعة "مدريد"، تقريرًا يؤكد المخاوف من أن نجمًا يدعى "جليسي 710" يقترب من نظامنا الشمسي بشكل مثير للقلق، على الرغم من أن هذا لن يحدث تصادمًا، فإن الشمس ستنحدر عبر سحابة "أورت"، وهي حلقة مكونة من تريليونات من الأجسام الجليدية التي يعتقد أنها تحيط بالنظام الشمسي.


وحذر التقرير من أنه "قد يؤدي إلى حدوث حمام مذنب رئيسي سيؤثر على النظام الشمسي الداخلي".


وأضاف التقرير، أن "جليسي 710 يتجه مباشرة إلى النظام الشمسي"، وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.


ويذكر أنه لدينا حوالي 1.35 مليون سنة للتحضير لوصول "نجم الموت"، لكن لا توجد طريقة لصده أو تحويله.
 
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