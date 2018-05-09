bouziddz
:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,336
- الإعجابات
- 278
- النقاط
- 43
- الإقامة
- Alger Centre
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر دولار سكريل للبيع مقابل CCP
سعر البيع: 1$ = 185 دج
العمولة يتحملها المشتري
المصدر (Freelancing)
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة
كيفية إرسال البيانات
عنوان الرسالة: تحويل بيانات
2. محتوى الرسالة: شراء مبلغ دولار سكريل
رابط الموضوع المتعامل فيه مع البائع:
وسيلة الدفع المراد تحويلها
ضع الإيميل
***
[محتوى مخفي من الادارة]
ملاحظة: ممنوع وضع او طلب ارقام الهواتف و معلومات التواصل
ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية
متوفر دولار سكريل للبيع مقابل CCP
سعر البيع: 1$ = 185 دج
العمولة يتحملها المشتري
المصدر (Freelancing)
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة
كيفية إرسال البيانات
عنوان الرسالة: تحويل بيانات
2. محتوى الرسالة: شراء مبلغ دولار سكريل
رابط الموضوع المتعامل فيه مع البائع:
وسيلة الدفع المراد تحويلها
ضع الإيميل
***
[محتوى مخفي من الادارة]
ملاحظة: ممنوع وضع او طلب ارقام الهواتف و معلومات التواصل
ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية
آخر تعديل بواسطة المشرف: