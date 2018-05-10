صفاءdz
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ساأطرح برنامجي في رمضان مثل أخواتي ساأشارككم لعل وعسى تستفيدونا منه مثل ما استفدت أنا من برامج بعض الأخوات اللواتي طرحناه وراقني مكتبوه مشاء الله عليهم تبارك الرحمن
أولا أنا أستيقظ على الساعة حوالي 11 صباحا بحكم أنني لا أنام في الليل أقوم بلأعمال المنزلية ثم أتوضأ وأصلي الظهر وبعدها أقرأ القرآن الكريم و ماتيسر منه ثم أشاهد التلفاز وأكثر القنوات الدينية عن حكم الصوم ومايفيدني وأيضا أشاهد قناة (سميرة )
بعدها حين يؤذن العصر أصلي وأذهب مباشرة إلى المطبخ لأساعد أمي الغالية
أحضر كل شيء معها من أطباق وأحيانا أسألو إخوتي ماذا يريدون للإفطار كي ألبي رغباتهم وحين ننتهي قبل 15 دقيقة من أذان المغرب أتوضأ وأضع الفطور على المائدة أجهز كل شيء بدون نقصان
💕💕💕
حين يؤذن أشرب القليل من الحليب وأدعو الله ثم أذهب لصلاة أنا وأمي الغالية وبعدها أتناول الفطور ومباشرة أغسل الأواني وأرتب المطبخ
💕💕💕
أشاهد التلفاز أنا وعائلتي لنرفه على أنفسنا حتى يؤذن العشاء أصلي أنا وأمي وإخوتي (البنات) في المنزل صلاة العشاء وتراويح أيضا
💕💕💕
بعدها أرتب المنزل بحكم يؤتونا ضيوف نسهر معهم حتى1 صباحا
أو نخرج نحن لزيارة الأقارب ولا نعود أحيانا حتى 2 صباحا
💕💕💕
عندما يذهبون أحضر (المسفوف ) من أجل السحور
نتسحر على الساعة 2:30 ومن حين للآخر يتغير الوقت ليس بالظبط
أغسل أواني وأرتب المطبخ من جديد
💕💕💕
أتوضأ أقرأ القرآن الكريم حتى يؤذن الفجر أصلي ثم أعود لقراءة القرآن حتى 5أو 6صباحا ثم أخلد لنوم ...
💕💕💕
هكذا يتكرر يومي طيلة الشهر الفضيل
💕💕💕
يارب بلغنا رمضان المبارك وأعده علينا بصحة وعافية وإن توفيتنا فاكتبنا من الصائمين يارب العالمين
في الأخير تقبلو احترامي وتقديري
لاتنسوني بدعاء في ظهر الغيب أنا بدوري لن أنساكم
ساأطرح برنامجي في رمضان مثل أخواتي ساأشارككم لعل وعسى تستفيدونا منه مثل ما استفدت أنا من برامج بعض الأخوات اللواتي طرحناه وراقني مكتبوه مشاء الله عليهم تبارك الرحمن
أولا أنا أستيقظ على الساعة حوالي 11 صباحا بحكم أنني لا أنام في الليل أقوم بلأعمال المنزلية ثم أتوضأ وأصلي الظهر وبعدها أقرأ القرآن الكريم و ماتيسر منه ثم أشاهد التلفاز وأكثر القنوات الدينية عن حكم الصوم ومايفيدني وأيضا أشاهد قناة (سميرة )
بعدها حين يؤذن العصر أصلي وأذهب مباشرة إلى المطبخ لأساعد أمي الغالية
أحضر كل شيء معها من أطباق وأحيانا أسألو إخوتي ماذا يريدون للإفطار كي ألبي رغباتهم وحين ننتهي قبل 15 دقيقة من أذان المغرب أتوضأ وأضع الفطور على المائدة أجهز كل شيء بدون نقصان
💕💕💕
حين يؤذن أشرب القليل من الحليب وأدعو الله ثم أذهب لصلاة أنا وأمي الغالية وبعدها أتناول الفطور ومباشرة أغسل الأواني وأرتب المطبخ
💕💕💕
أشاهد التلفاز أنا وعائلتي لنرفه على أنفسنا حتى يؤذن العشاء أصلي أنا وأمي وإخوتي (البنات) في المنزل صلاة العشاء وتراويح أيضا
💕💕💕
بعدها أرتب المنزل بحكم يؤتونا ضيوف نسهر معهم حتى1 صباحا
أو نخرج نحن لزيارة الأقارب ولا نعود أحيانا حتى 2 صباحا
💕💕💕
عندما يذهبون أحضر (المسفوف ) من أجل السحور
نتسحر على الساعة 2:30 ومن حين للآخر يتغير الوقت ليس بالظبط
أغسل أواني وأرتب المطبخ من جديد
💕💕💕
أتوضأ أقرأ القرآن الكريم حتى يؤذن الفجر أصلي ثم أعود لقراءة القرآن حتى 5أو 6صباحا ثم أخلد لنوم ...
💕💕💕
هكذا يتكرر يومي طيلة الشهر الفضيل
💕💕💕
يارب بلغنا رمضان المبارك وأعده علينا بصحة وعافية وإن توفيتنا فاكتبنا من الصائمين يارب العالمين
في الأخير تقبلو احترامي وتقديري
لاتنسوني بدعاء في ظهر الغيب أنا بدوري لن أنساكم