theking
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 24 أوت 2016
- المشاركات
- 263
- الإعجابات
- 302
- النقاط
- 13
- الإقامة
- في أرض الله
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 2à دولار ويب موني مقابل ccp
سعر البيع 1 دولار = 185دج
المبلغ يباع كاملا
الدفع يكون بعد الـتأكد في مركز البريد ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 2à دولار ويب موني مقابل ccp
سعر البيع 1 دولار = 185دج
المبلغ يباع كاملا
الدفع يكون بعد الـتأكد في مركز البريد ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
-
133.6 KB المشاهدات: 1