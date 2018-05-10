عرض بيع متوفر 20 دولار Webmoney مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
theking
المبلغ
20 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
ويب موني - WebMoney
theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
263
الإعجابات
302
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 2à دولار ويب موني مقابل ccp
سعر البيع 1 دولار = 185دج
المبلغ يباع كاملا
الدفع يكون بعد الـتأكد في مركز البريد ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ​
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
43
الإعجابات
215
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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