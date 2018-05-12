دعوة عامة إلى الأعضاء == جمالية المواضيع ==

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
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#1
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ناس اللمة تمامُ الصحة و العافية ان شاء الله ...

أهلا و سهلا بكم في هذا الموضوع "الخاص" ... نعم هو موضوع خاص ... لإن الغاية منه هي ما لم يتطرق له أحد من قبل ...

أو أن هناك من تطرق له ... لكن لم يلقَ التجاوب و الإهتمام اللازمين ...

و فكرة الموضوع هي ... دعوة لكل الأعضاء الى الإهتمام بجمالية المواضيع من الناحية الشكلية ...

نرى في أغلب الأحيان مواضيع هامة يكتبها أعضاء مميزون بأقلامهم ... مواضيع تمس صميم الواقع المُعاش ...

لكن نجد أن هذه المواضيع لم تلق التجاوب و التفاعل المطلوبين من الأعضاء ...

هناك أسباب عديدة لعدم التجاوب هذا ... لكن من بين هذه الأسباب ... هو التشكيل العشوائي للموضوع ...

و عدم الإهتمام بالتنسيق ...و إهمال الجانب الشكلي و الظاهري للموضوع ...

لذلك ... ندعو كل الأعضاء الكِرام الى اتباع طرق بسيطة تزيد من جمالية مواضيعهم ... منها :

- استخدام التوسط في الكتابة ... أي ازاحة الكتابة الى الوسط

- تنسيق الخط و اختيار الخط المناسب

- استخدام اللون المناسب و المريح لعين القارئ

- اختيارُ حجمٍ مناسبٍ للخط و الثبوت عليه

- استخدام التنسيقات مثل التي أعلاه في بداية الموضوع

هي في الغالب شكليات لا يُعيرها الأعضاء اهتماما ... لكنها ضرورية لتزيد من جمالية الصرح

فجمالية الشكل ... نابعة من جمالية المضمون

و شكرا :)

 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
9,163
الإعجابات
42,490
النقاط
1,151
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