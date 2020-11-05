هل تعرف خصائص ومميزات المشرف والمراقب ؟!









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" ما هي وظيفة المشرف أو المراقب في المنتدى "







الكثير من روّاد المنتديات يعتبرون أن المشرف هو الأفهم أو المميز!! وهذا خطأ...



فالمشرف هو مساعد الإدارة ، وتختاره الإدارة للأسباب :

= لكثرة تواجده بالمنتدى ؛

= ولديه أسلوب معين لحل أي أشكال ،

= ولديه القدره في التعامل مع الأطراف ،

= ويكون محبوباً من أغلب الأعضاء ...



لذلك يعتبر الإشراف أحيانا نقطة ضعف للشخص .. لإنه وضع صاحبه في موقع المسئولية ..



ومن واجبات المشرف :



1- مراقبة

2- تنظيم

3- قيادة



1- المراقبة...

.. تعنى ملاحظة كل المشاركات والردود ومدى ملاءمتها مع قوانين المنتدى ،،

وبالتالي التدخل في أسرع وقت لحذف المواضيع غير المناسبة ،أو وجود الكلمات الخارجة عن قوانين المنتدى ..

وهذا يتطلب تواجد المشرف بشكل يومي أو شبه يومي .



وعن حذف الموضوع من المنتدى ينبغيأن يحذف بطريقه راقية :

اولاً شكر صاحب الموضوع

وثانياً : وضع رابط نفس الموضوع السابق لتأكيد التكرار مثلاً .



2- التنظيم ...

وهذا عملية إدارية معينة تتم بين المدير الإداري العام(أو المشرف العام) وبقية المشرفين .

- ويكون أحيانا من المواضيع ما ليس في قسمه الصحيح !! لان البعض يخطئ

في القسم المراد .

- والبعض الأخر يكتب مواضيع أكثر مما يجب ..

- وأحياناً يكتب اكثر من عضو لموضوع واحد ..

فهذهه تتطلب معرفة القديم والحديث والتنسيق مع العضو الكاتب حيال التنبيه عن المواضيع المكررة وهكذا ..



3-القيادة...

وهذا هو صلب الموضوع في إدارة الحوار مع المشاركين ، لإنه أحيانا يكون هناك اختلاف في وجهة نظر مما يتطلب

تدخله في الوقت المناسب

إما توضيح الصورة للعضو المخطئ

أو قفل الموضوع عن النقاش .

أو مناقشة الأعضاء مباشرة لحل أي إشكال.

وهذا من أهم واجبات المشرف .

وكذلك أيضا مشاركة الأعضاء مواضيعهم للرفع من روحهم المعنوية وهذا من واجبات المشرف



الخطوات التي يمكن ان يقوم بها المشرفون للحفاظ على رقي المنتدى ؟؟؟

1- عدم التمييز بين الأعضاء مهما كان ...

2-التواجد باستمرار والتدخل المباشر في حل أي قضية.

3- مراقبة المواضيع المميزة والإشادة بصاحبها وتثبيتها .

4- مشاركة الأعضاء مواضيعهم .

5-الرد بأسلوب يرفع من معنويات كاتب الموضوع وتشجيعه على الاستمرار في وضع المواضيع









:: ثم .. إقرأ هذا ::









مفهوم الإشراف :





الإشراف تكليف لا تشريف

فقيام الادارة بتعيين عضو مشرفا لا يعني " اختلاف الدم او الانسجة البشرية "

وانما تم الاختيار على اساس الافضلية في الاستعداد لادارة قسم ما في المنتدى

لان المشرف بطبيعة الحال ليس الافضل من بين باقي الاعضاء..



1 - العواطف ومهمة المشرف الاساسية :

ان قيام المشرف باداء واجبه الانساني شيء مشرف , ولكن لو تدخلت العواطف في العمل , فسوف تفسد كل شيء

وتجعل المشرف يمسك العصا من الطرف وهناك ستحدث خلافات ومشاحنات ومواجهات وحزازيات بينه وبين الاعضاء

لانه سيميل لهذا ويهمل هذا وسيحب هذا ويكره هذا فلابد ان يعلم المشرفون ان اداء المهمة شيء والعواطف شيء اخر

عندها سيحبه الاعضاء ويفرحون به لانه عاملهم " بالعدل " و " بجدية " ..



2 - تعارض الموضوع مع رأي المشرف :

هناك من المشرفين من اذا تعارض الموضوع مع " رأيه " قام باتخاذ الاجراء الذي يحب ويرضى !!

على سبيل المثال:

إذا قام احد المشرفين بتعديل ردود الاعضاء .. لان ردودهم لا تتوافق مع رأيه الشخصي - وهذا خطا :

عندما يطرح عضو موضوعاً ما يجب ان يسأل المشرفُ نفسه سؤالا واحدا :

هل هذا الموضوع خالف احد قوانين المنتدى ؟

فان خالف يجب ان يعدل او يحذف

اما اذا خالف " رأيه الشخصي " هنا لا يحق له ان يعدل الموضوع او يحذفه

لان لكل انسان رأيه الشخصي .. لسنا بعقلية واحدة ولا بفكر واحد

كما ان موقعنا الاجتماعي ومستوانا التعليمي ونفسيتنا مختلفة ،، و كل واحد حرٌّ برأيه دون مخالفة القوانين ..



3 - : ما معنى حرية التعبير ؟

البعض منا اساء فهم هذه العبارة مما ادى الى حصول بعض المشاحنات والمواجهات والقطيعة هناك مقولة تقول :

"حريتي الشخصية تنتهي حيث تبدأ حقوق الاخرين "

من حقي ان اقول رأيي الشخصي ولكن بشرط الا تقودني هذه الحرية الى الطعن في الناس او جرح مشاعرهم او الظن بهم .

حريتي الشخصية لها حدود ومعالم يجب الا أتخطاها الى ابعد الحدود !!

ان قيام بعض الاعضاء بجرح مشاعر اعضاء او مشرفين لا تعتبر حرية تعبير!!

وانما تعتبر " جريمة " واهدار لكرامة واستنقاص لقدر العضو..

ان سكوت بعض المشرفين عن هذه الحركات انما هو دليل عدم فهمهم للمعنى ،

هناك فرق بين حرية التعبير وحرية جرح المشاعر

نحن هنا في موقع محــترم فلا ينبغي ان تكون هناك جرح لمشاعر احد مهما كان..



4 - كيفية التعامل بيننا :

بعض الاعضاء ينظرون الى المشرف على انه شرطي , وهو في حقيقة الامر اخ حنون مستعد لمساعدة العضو

وهو هنا من اجل ذالك ..



وسبب هذه الفجوة اشياء كثيرة منها :

1 - استخدام بعض المشرفين كلمات قاسية في ردودهم على الاعضاء ..

2 - عدم استخدام الحكمة في افهام العضو بخطأه ..

3- تدخل عامل العاطفة التي ذكرت سابقا ..

4 - تكون علاقة كراهية بين عضو ومشرف بسبب من الاسباب وعدم الليونة من قبل المشرف



في الأخير !!

5 - كلنا بشر وكلنا يصيب ويخطيء :

ولكن لابد ان نتعامل على اننا اخوة ولسنا فريقين لكرة القدم ..

وعلى الاعضاء ان يقدروا جهد المشرفين وعملهم المشكور ..

كما ان على المشرفين ان يتعرفوا على انجح الطرق للتعامل مع الاعضاء ..

فقد يكون المشرف هو السبب في ابتعاد الاعضاء عن المنتدى باسلوبه الجاف ..

وقد يكون المشرف هو السبب في اكتشاف مواهب وعبقريات جديدة ..



ومما سبق يتبين لنا ما المطلوب توفره في العضو الذي يطمع في القيام بتكليف الإشراف ..

شروط يجب مراعتها للتقدم بطلب الإشراف وهي :

* الحضور و التواجد المتواصل في المعهد .

* التمتع بالروح الطيبة والأخلاق العالية .

* التمتع بروح التعاون و المحبة .

* حس تطويري عالي يخدم المعهد بشكل عام .

* الإلمام الكامل و التام والخبرة بالركن الذي سيشرف عليه .

* متابعة قوانين المنتديات والإلتزام بها .

* التفاعل مع الاعضاء ومساعدتهم ودعمهم في مشاكلهم واستفساراتهم .

* القدرة على تنظيم الركن و متابعة المواضيع بشكل كامل .

* مساعدة فريق الادارة على تطوير الركن و تحديث القوانين الخاصة به .





وأخيراً :

للجميع تحية تقدير واحترام ..​