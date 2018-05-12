طرائف فى رمضان





رجل أفطر في رمضان







جاء رجل إلى الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه في شهر رمضان فقال له: دخلت دارا فأطعموني ولم أدر؟ فقال له: أطعمك الله وسقاك. أي لا عليه إثم؛ لأنه نسي أنه صائم في رمضان.



صوم يوم عرفة



وقيل لمزيد المدني: صوم يوم عرفة يعدل صوم سنة؟ فصام إلى الظهر، وقال: يكفيني ستة أشهر فيها رمضان!



هلال رمضان



صعد ناس لمشاهدة هلال الصوم، لكنهم لم يروه، فلما هموا بالانصراف شاهده صبي وأرشدهم إليه فقال له أحدهم: بشّر أمك بالجوع المضني!



ما ترك الأعرابي لهشام من مهرب



قيل: دخل اعرابي على هشام بن عبدالملك، فقال: يا أمير المؤمنين، أتت علينـــا ثلاثة أعوام، فعام أذاب الشحم، وعام أكل اللحم، وعام انتقى العظم، وعندكم أموال، فإن تكن لله فبثوها في عباد الله، وإن تكن للناس فلم تحجب عنهم؟



وإن تكن لكم فتصدقوا، إن الله يجزي المتصدقين قال هشام: هل من حاجة غير هذه يا أعرابي، قال: ما ضربت إليك أكباد الإبل أدرع الهجير، وأخوض الدجا، لخاص دوم عام، ولا خير في خير لا يعم، فأمر له هشام بأموال فرقت في الناس، وأمر للأعرابي بمال فرقه في قومه.​