عرض بيع بيع 1000 اورو بايسيرا مقابل 220 دج ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
1000 ( EUR )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
M

MESSI23000

:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
3,779
الإعجابات
499
النقاط
163
#1
#1
متوفر عندي 1000 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 220 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
47
الإعجابات
237
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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