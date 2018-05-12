كيفيّة الاستعداد لرمضان برنامج نموذجي

كيفيّة الاستعداد لرمضان

إنّ الاستعداد لشهر رمضان المبارك

يكون بالعديد من الوسائل، منها ما يأتي:

استحضار بعض النيّات الصالحة والأعمال الحسنة التي يمكن القيام بها في شهر رمضان المبارك،

منها:

نيّة ختم القرآن الكريم تلاوةً أكثر من مرّة مع تدبر معانيه،

ونيّة التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي،

ونيّة كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات والأجور،

ونيّة نشر الأعمال الصالحة بين الناس.



استقبال شهر رمضان بروح جديدة، وجعله نقطة انطلاقة لتجديد الأعمال الخيّرة،

فيكون شهر رمضان بداية الخيرِ والصّلاح.

وضع برنامج متكامل من العبادات والطاعات والصلوات،

مع العزم على فعلها بجديّة والتزام تامّ خلال شهر رمضان.



صيام شيء من شهر شعبان كتمرين على الصيام، فإذا دخل شهر رمضان كان العبد متهيِّئاً للصيام ومستعداً له،

حيث جاء عن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله -صلى اللهُ عليه وسلم- يصوم حتّى نقول: لا يفطر، ويفطر حتّى نقول: لا يصوم،

وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قطّ إلّا رمضان، وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صياماً في شعبان).



تهيئة أهل البيت لاستقبال شهر رمضان بعقد جلسة حوار لاقتراح بعض الأعمال الخيرية الجماعية للقيام بها في شهر رمضان،

مثل: ختم القرآن بشكل جماعي،

وتخصيص ليال من لياليه لقيامها بشكل عائلي جماعيّ،

أو توزيع إفطار على الجيران.

او العمال و المسافرين



حضور بعض الندوات والدروس التي تتحدث عن استقبال رمضان.

الاطلاع على أحكام صيام شهر رمضان وآدابه.

أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، وللعمرة في شهر رمضان المبارك الفضل العظيم والخير الكثير،

حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرةٌ في رمضانَ تعدِلُ حجَّةً)؛

أيّ أنَّ ثواب العُمرة في رمضان يَعدِل ثواب الحج،

تخصيص مبلغ شهريّ من المال للمشاريع الخيرية، مثل: مشاريع تفطير الصائمين، ومشاريع كفالة الأيتام، و الفقراء





