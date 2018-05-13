إستفسار و تشخيص

houssem 21
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السلام عليكم
أحيانا أحس كأن العروق الموجودة فوق الصدر الأيسر تبرق أحيانا و يمتد إلى اليد اليسرى و الأصابع للعلم نبضات القلب جيدة و لا أحس بأي ألم في قلبي
ممكن مختص يشخص لي هذه الحالة أو يدلني اي طبيب أتوجه إليه وشكرا
أحيانا أحس كأن العروق الموجودة فوق الصدر الأيسر تبرق أحيانا و يمتد إلى اليد اليسرى و الأصابع للعلم نبضات القلب جيدة و لا أحس بأي ألم في قلبي
ممكن مختص يشخص لي هذه الحالة أو يدلني اي طبيب أتوجه إليه وشكرا