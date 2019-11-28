



كل شيئ عن الغدة الدرقية انواعها و اعراضها ........**معلومات من تجميعي**







الغدة الدرقية هي أكبر الغدد الصماء في جسم الإنسان، فالغدد الصماء هي تلك التي تفرز منتجاتها مباشرة في مجرى الدم. تتكون الغدة الدرقية من اثنين من الفصوص الجانبية تتصل معا عبر خط الوسط من قبل جسر ضيق من الأنسجة يدعى البرزخ. وهو أكبر نسبيا في النساء والأطفال منه لدى الرجال.

تقع الغدة الدرقية في الجزء الأمامي من عنقنا، مباشرة تحت الحنجرة وتغطي القصبة الهوائية، وهي تتحرك مع الحنجرة في البلع والتحدث.

اليود ضروري لتخليق هرمون الغدة الدرقية والحفاظ على إفراز هرمونها. وفي العديد من البلدان، يتم إضافة الملح المضاف إلى اليود لمنع نقص اليود. فنقص اليود يعد السبب الأكثر شيوعا لتضخم الغدة الدرقية الذي يعتبر واحدا من أمراض الغدة الدرقية.

تشمل وظائف الغدة الدرقية إفراز اثنين من الهرمونات الرئيسية، بالإضافة إلى تدخلها في عمليات الأيض في الجسم.







فرط في نشاط الغدة الدرقية :

تتجلى أمراض الغدة الدرقية في ازدياد حجم الغدة و ظهور كتلة أو عدة كتل يمكن تحسسها في الفحص الجسدي أو يتم اكتشافها بالصدفة من خلال بعض فحوصات تصوير العنق

ظهور أعراض سريرية مميزة، نسبيا، وغير مميزة, وتغيرات في عمل الغدة يمكن الكشف عنها بواسطة فحوصات دم خاصة (مستوى الهرمونات T3; T4; TSH), تشكل أيضا تجسيدا لمرض في الغدة الدرقية.

هنالك فحصان تصويريان أساسيان يساعدان الطبيب، بصورة بالغة، في استيضاح الأداء الوظيفي للغدة الدرقية (مثلا، عمل مفرط للغدة / فرط الدرقية) وفي الفصل والتمييز بين عقد/ كتل حميدة، مثل الكيست وبين الكتل الخبيثة. هذان الفحصان هما: كل شيئ عن الغدة الدرقية انواعها و اعراضها ........**معلومات من تجميعي**الغدة الدرقية هي أكبر الغدد الصماء في جسم الإنسان، فالغدد الصماء هي تلك التي تفرز منتجاتها مباشرة في مجرى الدم. تتكون الغدة الدرقية من اثنين من الفصوص الجانبية تتصل معا عبر خط الوسط من قبل جسر ضيق من الأنسجة يدعى البرزخ. وهو أكبر نسبيا في النساء والأطفال منه لدى الرجال.تقع الغدة الدرقية في الجزء الأمامي من عنقنا، مباشرة تحت الحنجرة وتغطي القصبة الهوائية، وهي تتحرك مع الحنجرة في البلع والتحدث.اليود ضروري لتخليق هرمون الغدة الدرقية والحفاظ على إفراز هرمونها. وفي العديد من البلدان، يتم إضافة الملح المضاف إلى اليود لمنع نقص اليود. فنقص اليود يعد السبب الأكثر شيوعا لتضخم الغدة الدرقية الذي يعتبر واحدا من أمراض الغدة الدرقية.تشمل وظائف الغدة الدرقية إفراز اثنين من الهرمونات الرئيسية، بالإضافة إلى تدخلها في عمليات الأيض في الجسم.تتجلى أمراض الغدة الدرقية في ازدياد حجم الغدة و ظهور كتلة أو عدة كتل يمكن تحسسها في الفحص الجسدي أو يتم اكتشافها بالصدفة من خلال بعض فحوصات تصوير العنقظهور أعراض سريرية مميزة، نسبيا، وغير مميزة, وتغيرات في عمل الغدة يمكن الكشف عنها بواسطة فحوصات دم خاصة (مستوى الهرمونات T3; T4; TSH), تشكل أيضا تجسيدا لمرض في الغدة الدرقية.هنالك فحصان تصويريان أساسيان يساعدان الطبيب، بصورة بالغة، في استيضاح الأداء الوظيفي للغدة الدرقية (مثلا، عمل مفرط للغدة / فرط الدرقية) وفي الفصل والتمييز بين عقد/ كتل حميدة، مثل الكيست وبين الكتل الخبيثة. هذان الفحصان هما: ​

1. فحص بالتصوير المسحي بالنظائر المشعة

2. فحص التصوير فائق الصوت / التصوير بالموجات فوق الصوتية

3. فحص التصوير المقطعي المحوسب

أعراض نشاط الغدة الدرقية :

يمكن لفرط نشاط الغدة الدرقية أن يحاكي المشاكل الصحية الأخرى، مما قد يجعل من الصعب على طبيبك تشخيصها. يمكنها أن تسبب أيضًا مجموعة واسعة من العلامات والأعراض، بما في ذلك: ​

نقص الوزن غير المقصود، حتى عندما تظل شهيتك وتناولك للطعام كما هو أو تزيد

نبضات سريعة عادةً أكثر من 100 نبضة في الدقيقة

اظطراب ضربات القلب

دق القلب بقوة (خفقان القلب)

تناوُل الطعام بشراهة

العصبية والقلق والتهيج

الرعشة في الايدي و الاصابع

التعرُّق

تغييرات في أنماط الحيض

التحسُّس الزائد للحرارة

التغييرات في أنماط حركة الأمعاء

الغدة الدرقية المتضخمة التي قد تظهر على هيئة تورُّم في قاعدة العنق

تعب، وضعف في العضلات

صعوبة النوم

ترقق الجلد

شعر خفيف وهش

من المرجح ألا يكون للبالغين الأكبر سنًّا أي علامات أو أعراض أو أعراض خفية، مثل زيادة معدل ضربات القلب وعدم تحمل الحرارة وميل إلى الشعور بالتعب خلال الأنشطة العادية. ​

قصور الغدة الدرقية:

قصور الغدة الدرقية هو مرض ينجم عن نقص في هرمونيّ الغدة الدرقية ثيروكسين T4 وثُلاثَيُّ يودوثيرونين T3 في أنسجة الجسم.

و تقسم مسببات هذا المرض إلى 3 مجموعات أساسية: ​

قصور الغدة الدرقية الأولي: حين تعجز الغدة الدرقية عن إنتاج الهرمونات بسبب عوامل ما أصابت الغدة بضرر. قصور الغدة الدرقية الثانوي: حين يتضرر إنتاج هرمون الموجّهة الدرقية / ثيروتروبين (TSH) في الغدة النخامية وهو هرمون المراقبة الخاص بالغدّة الدرقية. قصور الغدة الدرقية الثالثيّ: حين يتضرر إنتاج الهُرمون المُطلِق لمُوَجّهَة الدرقية في الوِطاء و هو هرمون المراقبة الخاص بالغدّة النخاميّة.

أعراض قصور الغدة الدرقية

يظهر قصور الغدّة الدرقيّة في عدة علامات وأعراض مختلفة يتم عزوها، عادة، إلى أسباب أخرى. وتشمل علامات واعراض قصور الغدة الدرقية: ​

التعب

الضعف

النعاس

الهبوط في التحصيل الدراسي

الارتفاع في الوزن

الحساسية للبرد

أوجاع في العضلات والمفاصل

النسيان واضطرابات في الذاكرة

تساقط مفرط للشعر

الإمساك

النزيف الحاد في الطمث

المشاكل في الخصوبة

التقلبات المزاجية

الاكتئاب

ضعف في السمع

الجفاف في الجلد وفي الشعر

تشوش النظر

البحّة

انخفاض الشهيّة

التعرّق في كفتي اليدين

البطء في الكلام

انتفاخ في الوجه وحول العينين

البطء في الحركة وظهور وذمات في الساقين.

قد تظهر لدى المسنين المصابين بقصور الغدّة الدرقيّة أعراض أخرى إضافية، مثل انخفاض في الأداء الوظيفي للدماغ، حالة تشبه كثيرا داء الخرف و قد يلاحظ الطبيب، خلال الفحص الجسماني، وجود العلامات والأعراض التالية: ​

تضخّم في الغدّة الدرقيّة

نبض بطيء

جفاف في الجلد



منعكسات بطيئة

شحوب لون الجلد وميله إلى الصفرة

ارتفاعا في ضغط الدم.





تشخيص قصور الغدة الدرقية

بالإمكان، اليوم، تشخيص قصور الدرقية الأولي، في وقت مبكر وبطريقة ناجعة، بواسطة فحص مستوى هرمون الموجّهة الدرقية / ثيروتروبين وهو الهرمون الذي يتم إنتاجه في الغدّة النخاميّة ويحفز إنتاج هرمونيّ الغدة الدرقية T3 وT4.

عندما يتم إنتاج هرمونيّ الغدّة الدرقيّة فإنهما يرسلان إشارة إلى الغدّة النخاميّة، وهكذا تتم المحافظة على مستوى سليم من هرمون TSH في الدم.

عندما يكون إنتاج هرموني الغدّة الدرقيّة غير كاف، لا يتم إرسال تلك الإشارة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمون TSH في الدم.

يتم تشخيص قُصورُ الدَّرَقِيَّة الأولي عند وجود مستوى مرتفع من هرمون TSH في الدم.

أما تشخيص قصور الدرقية الثانوي والثالثيّ فيتم بناء على معلومات عن أمراض سابقة أصابت الغدّة النخاميّة



علاج قصور الغدة الدرقية

علاج قصور الغدة الدرقية سهل، نسبيا: يتم تناول أقراص ليفوثيروكسين التي تحتوي على الهرمون T4، والتي يستصعب الجسم إنتاجها، مرة واحدة كل يوم.

تتم ملاءمة الجرعة الدوائية، بالتدريج، لنتائج فحوصات المختبر ولشعور المصاب.

أحيانا، يتجه المرضى إلى الطب البديل لمعالجة المشكلة، لكن ليست ثمة حلول مثبتة وناجعة في هذا المجال.

وعلى أية حال، فإن ترك قصور الدرقية بدون علاج مناسب قد يزيد من حدة المرض، بل قد يتفاقم حتى إلى حالة من القصور المتعدد الأجهزة.







إلتهاب الغدة الدرقية :

تصاب الغدة الدرقية بالإتهاب يسمى بإسمها إلتهاب الغدة الدرقية

يظهر على هيئة أعراض تختلف وفقا لمسبب الاٍلتهاب منها ما يؤدي الى ظهور ألم وحساسية في منطقة الغدة وأخرى لا. كما يمكن للإلتهاب أن يؤدي الى فرط الغدة الدرقية أو انخفاض في نشاط الغدة الدرقية

يؤدي التهاب الغدة الدرقية الناجم عن عدوى حادة، رضح أو عدوى فيروسية، اٍلى ظهور آلام وحساسية في منطقة الغدة الدرقية في الرقبة و يتسبب الإلتهاب في المراحل الأولى بإفراز مفرط للثيروكسين لأن الهورمون يخرج من خلايا الغدة و الأعراض السريرية تلائم فرط الدرقية

تقل فعالية الغدة عقب موت الخلايا والتوقف عن اٍنتاج الثيروكسين و تكون هذه الامراض أحيانا عابرة و في حالات أخرى يصاب المريض بإنخفاض دائم في عمل الغدة الدرقية.

هنالك إلتهابات أخرى لا تؤدي اٍلى ظهور آلام وحساسية في الرقبة كإلتهاب الغدة الدرقية المنسوب لهاشيموتو و اٍلتهاب الدرقية بعد الولادة واٍلتهاب الغدة الدرقية الناجم عن استعمال الأدوية و تكون بعض الاٍلتهابات عابرة وبعضها الآخر يستمر ويبقى إلتهاب مزمنا.







سرطان الغدة الدرقية:

يتطور سرطان الغدة الدرقية داخل خلايا الغدة الدرقية التي هي عبارة عن غدة تشبه الفراشة في شكلها موجودة في قاعدة الرقبة تحت تفاحة آدم

بقليل

تنتج الغدة الدرقية هرمونات وظيفتها تنظيم معدل نبض القلب، ضغط الدم، درجة حرارة الجسم والوزن.

ومن المُلاحظ في السنوات الأخيرة أن نسبة المصابين بسرطان الغدة الدرقية في إزدياد مستمر الأمر الذي يحصل بحسب رأي الأطباء نتيجة لتطوير تقنيات جديدة تمكن من إكتشاف أورام سرطانية صغيرة جدًا في الغدة الدرقية لم يكن في الإمكان إكتشافها حتى الآن.



أعراض سرطان الغدة الدرقية:

غالبا لا تظهر أعراض سرطان الغدة الدرقية في مراحل المرض المبكرة لكن الورم السرطاني في الغدة الدرقية قد يسبب الأعراض التالية: وقد تبين الفحوصات المخبرية وجود فقر الدم انخفاض مستوى الصوديوم في الدم وارتفاع مستوى كل من الكولسترول و ثلاثي غليسيريد الدمبالإمكان، اليوم، تشخيص قصور الدرقية الأولي، في وقت مبكر وبطريقة ناجعة، بواسطة فحص مستوى هرمون الموجّهة الدرقية / ثيروتروبين وهو الهرمون الذي يتم إنتاجه في الغدّة النخاميّة ويحفز إنتاج هرمونيّ الغدة الدرقية T3 وT4.عندما يتم إنتاج هرمونيّ الغدّة الدرقيّة فإنهما يرسلان إشارة إلى الغدّة النخاميّة، وهكذا تتم المحافظة على مستوى سليم من هرمون TSH في الدم.عندما يكون إنتاج هرموني الغدّة الدرقيّة غير كاف، لا يتم إرسال تلك الإشارة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمون TSH في الدم.يتم تشخيص قُصورُ الدَّرَقِيَّة الأولي عند وجود مستوى مرتفع من هرمون TSH في الدم.أما تشخيص قصور الدرقية الثانوي والثالثيّ فيتم بناء على معلومات عن أمراض سابقة أصابت الغدّة النخاميّةعلاج قصور الغدة الدرقية سهل، نسبيا: يتم تناول أقراص ليفوثيروكسين التي تحتوي على الهرمون T4، والتي يستصعب الجسم إنتاجها، مرة واحدة كل يوم.تتم ملاءمة الجرعة الدوائية، بالتدريج، لنتائج فحوصات المختبر ولشعور المصاب.أحيانا، يتجه المرضى إلى الطب البديل لمعالجة المشكلة، لكن ليست ثمة حلول مثبتة وناجعة في هذا المجال.وعلى أية حال، فإن ترك قصور الدرقية بدون علاج مناسب قد يزيد من حدة المرض، بل قد يتفاقم حتى إلى حالة من القصور المتعدد الأجهزة.يظهر على هيئة أعراض تختلف وفقا لمسبب الاٍلتهاب منها ما يؤدي الى ظهور ألم وحساسية في منطقة الغدة وأخرى لا. كما يمكن للإلتهاب أن يؤدي الى فرط الغدة الدرقية أو انخفاض في نشاط الغدة الدرقيةيؤديالناجم عن عدوى حادة، رضح أو عدوى فيروسية، اٍلى ظهور آلام وحساسية في منطقة الغدة الدرقية في الرقبة و يتسبب الإلتهاب في المراحل الأولى بإفراز مفرط للثيروكسين لأن الهورمون يخرج من خلايا الغدة و الأعراض السريرية تلائم فرط الدرقيةتقل فعالية الغدة عقب موت الخلايا والتوقف عن اٍنتاج الثيروكسين و تكون هذه الامراض أحيانا عابرة و في حالات أخرى يصاب المريض بإنخفاض دائم في عمل الغدة الدرقية.هنالك إلتهابات أخرى لا تؤدي اٍلى ظهور آلام وحساسية في الرقبة كإلتهاب الغدة الدرقية المنسوب لهاشيموتو و اٍلتهاب الدرقية بعد الولادة واٍلتهاب الغدة الدرقية الناجم عن استعمال الأدوية و تكون بعض الاٍلتهابات عابرة وبعضها الآخر يستمر ويبقى إلتهاب مزمنا.يتطوربقليلتنتجهرمونات وظيفتها تنظيم معدل نبض القلب، ضغط الدم، درجة حرارة الجسم والوزن.ومن المُلاحظ في السنوات الأخيرة أن نسبة المصابين بسرطان الغدة الدرقية في إزدياد مستمر الأمر الذي يحصل بحسب رأي الأطباء نتيجة لتطوير تقنيات جديدة تمكن من إكتشاف أورام سرطانية صغيرة جدًا في الغدة الدرقية لم يكن في الإمكان إكتشافها حتى الآن.غالبا لا تظهرفي مراحل المرض المبكرة لكن الورم السرطاني في الغدة الدرقية قد يسبب الأعراض التالية:

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كتلة تظهر تحت الجلد يمكن تحسسها عند لمس منطقة الرقبة ​

ظهور تغيرات في الصوت، تشمل بحة تتفاقم باستمرار ​

مشاكل في البلع ​

آلام في الرقبة والحلق ​

انتفاخ الغدد اللمفاوية في منطقة الرقبة ​

أسباب وعوامل خطر سرطان الغدة الدرقية:



السبب الحقيقي المباشر لنشوء سرطان الغدة الدرقية لا يزال غير معروف بشكل مؤكد حتى الآن و يتطور سرطان الغدة الدرقية عندما تحدث تغييرات جينية في خلايا الغدة الدرقية.



هذه التغيرات الجينية تمكّن الخلايا من النمو والتكاثر بسرعة تفقد الخلايا قدرتها على الموت كما يحدث مع الخلايا العادية عادةً و من جراء تراكم الخلايا الشاذة هذه يتكوّن الورم السرطاني وقد تنفذ الخلايا الشاذة إلى الأنسجة المجاورة بل قد تنتشر في الجسم كله.



أنواع سرطان الغدة الدرقية:

إن تحديد نوع السرطان من شأنه أن يحدد لاحقًا طرق علاج سرطان الغدة الدرقية واحتمالات الشفاء هذه الأنواع المختلفة من سرطان الغدة الدرقية تشمل:





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سرطان الدرقية الحليمية : هذا هو النوع الأكثر شيوعًا و يشكل 80% من بين مجمل حالات سرطان الغدة الدرقية و قد يظهر هذا النوع في أية مرحلة من العمر لكن يتم تشخيصه عادة بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عاما. ​

سرطان الدرقية الجريبية : يشمل هذا النوع، أيضا نوع السرطان الذي يتطور في نوع معين من الخلايا و يتم تشخيص هذا السرطان بالأساس لدى أشخاص تجاوزوا سن الـ 30 عاما. ​

سرطان الدرقية النخاعية : يتم تصنيف هذا النوع من السرطان تحت فئة أنواع السرطان التي تتطور على قاعدة المتلازمات الجينية الوراثية التي تؤدي إلى ظهور أورام سرطانية في غدد أخرى لكن أغلب حالات السرطانة الدرقية النخاعية الناشئة لا تُعزى إلى المتلازمات الجينية الوراثية. ​

سرطان الدرقية الكشمية : هذا النوع نادرٌ جدًا عنيف جدًا ومن الصعب جدا معالجته و يتم تشخيص هذا النوع من السرطان بالأساس لدى أشخاص تجاوزا سن الـ 60 عاما. ​

لمفومة الغدة الدرقية : تبدأ هذه اللمفومة في خلايا الجهاز المناعي الموجودة في الغدة الدرقية و هذا النوع نادرٌ جدًا و يتم تشخيصه بالأساس لدى أشخاص تجاوزوا سن الـ 70 عاما. ​

عوامل الخطر:

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تشمل:



التعرض لكميات كبيرة من الإشعاعات : من بين حالات التعرض لمستوى مرتفع من الإشعاع التعرض للأشعة نتيجة العلاج بالأشعة في منطقة الرقبة والرأس و التعرض للأشعة نتيجة الحوادث النووية أو التجارب على الأسلحة النووية. ​

التاريخ العائلي أو الشخصي : تاريخ عائلي أو شخصي من الإصابة بمرض الدّرَاق الذي هو عبارة عن تضخم غير سرطاني في الغدة الدرقية. ​

متلازمات جينية وراثية معينة : المتلازمات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تشمل تاريخًا عائليًا من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعية ​ مضاعفات سرطان الغدة الدرقية:

على الرغم من العلاجات قد يعود سرطان الغدة الدرقية إلى الظهور مرة أخرى حتى إن تم استئصال الغدة الدرقية جراحيًا و قد يحدث هذا الأمر إذا ما انتشرت خلايا بحجم ميكروسكوبي إلى أعضاء ومناطق أخرى في الجسم قبل استئصال الغدة الدرقية و قد يعود سرطان الغدة الدرقية إلى الظهور بعد عشرات السنوات من العلاج.

قد يعاود سرطان الغدة الدرقية الظهور في الأماكن التالية:



في الغدد اللمفاوية في الرقبة ​

في قطع صغيرة من أنسجة الغدة الدرقية التي يمكن أن تكون قد بقيت بعد عملية استئصال الغدة الدرقية ​

في أماكن أخرى من الجسم و خاصة في الرئتين أو العظام و في الغالب ​ من الممكن معالجة سرطان الغدة الدرقية الراجع

و قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات دم دورية أو فحوصات مسح للغدة الدرقية بهدف البحث عن علامات تدل على عودة السرطان. ​

تشخيص سرطان الغدة الدرقية:

تشمل إجراءات وفحوصات تشخيص سرطان الغدة الدرقية:



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الفحص الجسماني ​

فحوصات الدم ​

خزعة بواسطة إبرة ​

فحوصات تصوير ​

علاج سرطان الغدة الدرقية:

عند تأكيد تشخيص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية يتم تحديد طرق علاج سرطان الغدة الدرقية المناسبة حسب نوع المرض وتصنيفه حسب الحالة الصحية العامة وحسب ما يفضله المريض.





علاج سرطان الغدة الدرقية الجراحي:

يتم عادة إخضاع الغالبية الساحقة من المرضى المصابين بسرطان الغدة الدرقية لعملية جراحية بهدف استئصال الغدة الدرقية كلها أو الجزء الأكبر منها و تشمل الإجراءات الجراحية المتبعة في علاج سرطان الغدة الدرقية:



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استئصال كل الغدة الدرقية أو الجزء الأكبر منها ​

استئصال الغدد اللمفاوية في الرقبة ​

المعالجة الهرمونية للغدة الدرقية ​

المعالجة الإشعاعية بواسطة اليود ​

المعالجات الإشعاعية الخارجية ​

المعالجة الكيماوية ​